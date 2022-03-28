Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Без майонеза

Ужин за 30 минут

Домашний творог

Постный десерт

Вместо компота

Как на мангале
СЕГОДНЯ Еда

Еда по гороскопу – рецепт вкусной скумбрии специально для Рыб

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рыба будет очень похожа на консервы, только нежнее. Разного вида перец, кориандр, лавровый лист усилят ее вкус
Рецепт скумбрии для Рыб
Рецепт скумбрии для Рыб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

Это совсем непрямая ассоциация созвездия Рыб, точнее, его названия, со скумбрией. Люди, рожденные под этим знаком, действительно неравнодушны к всякой еде, где присутствуют обитатели воды.

И да, все, где присутствует скумбрия, – от супов до самых разных паштетов, – актуально всегда.

Реклама

Эта рыба больше похожа на консервы, только вкуснее. Подавать можно с картофелем, отварным или пюре.

Alina FooDee советует залепить отверстие для выхода пара на крышке кастрюли хлебным мякишем. Перемешивать скумбрию в процессе приготовления нельзя.

Тушеная скумбрия для Рыб

Тушеная скумбрия для Рыб
Тушеная скумбрия для Рыб / Фото: Alina FooDee

Реклама

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 2 крупные;
  • соль, сахар – по 1 ч. л.;
  • вода – 200 г;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • щепотка кориандра;
  • душистый перец – 3-5 горошин;
  • черный перец – 7-10 горошин;
  • растительное масло – 70 г.

Рецепт быстрого супа со свежей скумбрией найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Удалить голову, плавники, внутренности. Хорошо промыть, обязательно удалить черную пленку внутри. Нарезать на порционные куски.
  2. Выложить в кастрюлю. Добавить все специи, соль и сахар. Влить воду и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь и томить рыбу на маленьком огне 2,5 часа.
  3. Снять кастрюлю с плиты и дать полностью остыть.

Подробней об этой тушеной скумбрии смотрите ниже.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять