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Экономный и простой рецепт домашней шоколадной пасты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 апреля, 12:04
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На весь процесс понадобится 15-20 минут. Орехи, сливочное масло добавляйте после того, как готовая паста немного остынет
Домашняя шоколадная паста
Домашняя шоколадная паста / Фото: breadsandsweets.com

Обычно шоколадная паста стоит в магазине сравнительно немало, зачастую состав ее оставляет желать лучшего.

Домашний продукт, как и к примеру, пита, приготовленная самостоятельно, не будет содержать вредное в составе.

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Эта шоколадная паста состоит из какао, лучше хорошего качества, муки, сахара и молока.

Что касается сахара, то его может быть больше или меньше. Орехи и сливочное масло добавляйте, когда паста немного остынет.

И единственная сложность – постоянное помешивание будущей шоколадной пасты в процессе приготовления, это нужно, чтобы масса не подгорела.

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Рецепт нашли на канале Счастливая семья!!! Светлана Дудкина.

Домашняя шоколадная паста

Экономный рецепт домашней шоколадной пасты
Экономный рецепт домашней шоколадной пасты / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

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  • 4 ст. л. какао;
  • 3 ст. л муки;
  • стакан или чуть меньше сахара;
  • 4 стакана молока;
  • сливочное масло – по желанию;
  • орехи.

Рецепт густой сметаны из домашнего молока найдете в этом материале.

Как приготовить:

  1. Сухие ингредиенты соединить и смешать. Влить молоко. Хорошо перемешать.
  2. Поставить на средний огонь и готовить, помешивая, до загустения 15-20 минут.
  3. Добавить сливочное масло по желанию и дать остыть.

Здесь читайте, как сделать хрустящие домашние чипсы в микроволновке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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