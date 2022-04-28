Экономный и простой рецепт домашней шоколадной пасты

Обычно шоколадная паста стоит в магазине сравнительно немало, зачастую состав ее оставляет желать лучшего.
Домашний продукт, как и к примеру, пита, приготовленная самостоятельно, не будет содержать вредное в составе.
Эта шоколадная паста состоит из какао, лучше хорошего качества, муки, сахара и молока.
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Что касается сахара, то его может быть больше или меньше. Орехи и сливочное масло добавляйте, когда паста немного остынет.
И единственная сложность – постоянное помешивание будущей шоколадной пасты в процессе приготовления, это нужно, чтобы масса не подгорела.
Рецепт нашли на канале Счастливая семья!!! Светлана Дудкина.
Домашняя шоколадная паста
Ингредиенты:
- 4 ст. л. какао;
- 3 ст. л муки;
- стакан или чуть меньше сахара;
- 4 стакана молока;
- сливочное масло – по желанию;
- орехи.
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Как приготовить:
- Сухие ингредиенты соединить и смешать. Влить молоко. Хорошо перемешать.
- Поставить на средний огонь и готовить, помешивая, до загустения 15-20 минут.
- Добавить сливочное масло по желанию и дать остыть.
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