Экстравоздушный хлеб шокупан – за что его обожают японцы и как легко его приготовить

Хлеб обладает ярким молочным или сливочным вкусом, все за счет сухого молока среди ингредиентов. В Японии его едят просто так или используют для сэндвичей и тостов

Японский хлеб шокупан / Фото: instagram.com/m.a.m_hitomi

Шокупан можно перевести, как "есть хлеб". В Японии его едят отчаянно много, в хорошем смысле этого слова. В каждой перфектуре есть как минимум пять пекарен, где пекут этот молочный хлеб. Он невероятно воздушный с отчетливым молочным привкусом, который обеспечивает сухое молоко.

Стоит ли говорить, что японцы обожают его использовать для сэндвичей и тостов – вкуснее варианта, похоже, найти сложно.

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Безусловно, шокупан – это не о правильном питании, это не какой-то там цельнозерновой, но попробовать его можно. Тем более испечь японский хлеб просто.

Рецепт от Нungryhuy.com не подразумевает особенных японских ингредиентов.

От равнодушия до высшего пилотажа выпекания хлеба

Хлеб шокупан / Фото: instagram.com/yuka.s11220816

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Именно так развивалась культура хлеба в Японии. Нет, местные знали, что он существует, когда страна стала более-менее открытой к Западу. Это было в конце 18-го века.

Настоящее же увлечение выпеканием хлеба и распространением его в массы случилось в середине 20-го века, когда японцы обслуживали военные базы американцев после войны.

Со всей своей старательностью они наблюдали, что вытворяют с тестом американцы, ну и довели эти навыки до совершенства.

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В чем выпекают шокупан?

Для этого есть специальные формы. Нет, они традиционные, прямоугольные, только с выдвижной крышкой. Выглядят они так.

Форма для выпекания шокупана / Фото: www.hungryhuy.com

Но эта форма не обязательна, можно испечь в обычной. Крышка нужна для того, чтобы верхушка шокупана была ровной. Без крышки стоит ожидать волнистой шапки на мокушке хлеба.

Японский хлеб шокупан – рецепт

Ингредиенты для закваски:

25 г муки;

60 г фильтрованной воды;

60 г цельного молока.

Для теста:

1 большое яйцо комнатной температуры;

70 г цельного молока;

340 г муки;

7 г сухих дрожжей;

20 г сухого молока;

25 г сахара;

70 г сливочного масла + для смазывания формы;

5 г соли;

растительное масло для смазывания емкости для расстойки;

2 или 3 формы для выпекания хлеба.

Как приготовить: