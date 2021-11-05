Экстравоздушный хлеб шокупан – за что его обожают японцы и как легко его приготовить

Шокупан можно перевести, как "есть хлеб". В Японии его едят отчаянно много, в хорошем смысле этого слова. В каждой перфектуре есть как минимум пять пекарен, где пекут этот молочный хлеб. Он невероятно воздушный с отчетливым молочным привкусом, который обеспечивает сухое молоко.
Стоит ли говорить, что японцы обожают его использовать для сэндвичей и тостов – вкуснее варианта, похоже, найти сложно.
Безусловно, шокупан – это не о правильном питании, это не какой-то там цельнозерновой, но попробовать его можно. Тем более испечь японский хлеб просто.
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Рецепт от Нungryhuy.com не подразумевает особенных японских ингредиентов.
От равнодушия до высшего пилотажа выпекания хлеба
Именно так развивалась культура хлеба в Японии. Нет, местные знали, что он существует, когда страна стала более-менее открытой к Западу. Это было в конце 18-го века.
Настоящее же увлечение выпеканием хлеба и распространением его в массы случилось в середине 20-го века, когда японцы обслуживали военные базы американцев после войны.
Со всей своей старательностью они наблюдали, что вытворяют с тестом американцы, ну и довели эти навыки до совершенства.
В чем выпекают шокупан?
Для этого есть специальные формы. Нет, они традиционные, прямоугольные, только с выдвижной крышкой. Выглядят они так.
Но эта форма не обязательна, можно испечь в обычной. Крышка нужна для того, чтобы верхушка шокупана была ровной. Без крышки стоит ожидать волнистой шапки на мокушке хлеба.
Японский хлеб шокупан – рецепт
Ингредиенты для закваски:
- 25 г муки;
- 60 г фильтрованной воды;
- 60 г цельного молока.
Для теста:
- 1 большое яйцо комнатной температуры;
- 70 г цельного молока;
- 340 г муки;
- 7 г сухих дрожжей;
- 20 г сухого молока;
- 25 г сахара;
- 70 г сливочного масла + для смазывания формы;
- 5 г соли;
- растительное масло для смазывания емкости для расстойки;
- 2 или 3 формы для выпекания хлеба.
Как приготовить:
- Для закваски смешайте муку, воду и молоко в кастрюле без подогрева, взбейте миксером до полного смешивания. Доведите до кипения на среднем огне. Готовьте, пока масса не начнет густеть. Остудите при комантной температуре около 10 минут.
- Смешайте яйцо и цельное молоко до однородной массы.
- Миксером перемешайте муку, дрожжи, сухое молоко, сахар и соль. Вылейте в миску яйцо и молочную жидкость. Добавьте закваску и смешивайте около 2 минут, пока тесто не превратится в шар.
- Добавьте сливочное масло и продолжайте перемешивать миксером на среднем уровне в течение 5-7 минут. Тесто должно стать гладким и эластичным.
- Оторвите кусочек теста, растяните его – оно должно быть равномерным и пропускать свет. Если тесто не растягивается, продолжайте месить.
- Переложите тесто на чистую поверхность. Налейте небольшое количество растительного масла в миску, где будет расстаиваться тесто, накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1-2 часа или пока тесто не увеличится вдвое. Когда тесто увеличится вдвое, нажмите несколько раз на него пальцами, чтобы удалить излишки газа.
- Разделите тесто на части, в зависимости от количества форм. С помощью скалки раскатайте каждый шарик в квадрат.
- Углы каждого квадрата согните к середине и еще раз раскатайте. Это можно повторить несколько раз
- Щедро смажьте форму сливочным маслом. Накройте кухонным полотенцем и дайте постоять в теплом месте 30-40 минут. Смажьте тесто молоком.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Когда духовка разогреется, поставьте шокупан и выпекайте около 20 минут. Выньте из духовки и переложите буханку на решетку для охлаждения.