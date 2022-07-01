Борщ могут внести в список ЮНЕСКО – с какой едой окажется рядом и в чем преимущества (фото)

Из-за войны претенденство рассмотрят в срочном порядке 1 июля. Борщ может получить статус нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны

Украинский борщ может попасть в список ЮНЕСКО / Фото: Коллаж: Сегодня

Итак, споры на тему "чей борщ?", похоже, сойдут на нет. Как сообщает первый заместитель министра иностранных МИД Украины Эмине Джапарова, наш наваристый внесут в список ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что борщ будет особым наследием, "требующим срочной охраны", решили разобраться – в чем его преимущества.

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Еды в списке ЮНЕСКО немало, но мы сознательно выбрали абсолютно не похожую ни по консистенции, ни по вкусу с нашим борщом. Это острая корейская капуста кимчи, узбекский плов и неаполитанская пицца.

Корейская кимчи. Остро, невыносимо остро

Кимчи, корейская закуска / Фото: Инстаграм

Кимчи готовят из квашенной пекинской капусты, щедро приправляя красным перцем, луковым соком и имбирем. Но для корейцев такая еда – привычное дело, они на генетическом уровне обожают все, что поострее.

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Это ферментированный продукт, то есть его мы получаем в результате сквашивания. Так образуются лактобактерии – они поддерживают работу кишечника в тонусе и вытесняют из него "плохих собратьев".

Но минус кимчи – большое количество острых приправ. А это травмы для слизистых ЖКТ. В больших количествах капуста "бьет" по поджелудочной железе и способствует развитию диабета.

В чем преимущество борща?

Овощи. Много овощей. Чего только одна фасоль стоит. Один из лучших растительных белков.

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Что касается капусты, то здесь важно помнить, что она должна немного немного хрустеть во рту.

А значит, что капуста не переварилась в процессе готовки, сохранила все свои витамины, а отсюда – полезные качества.

Плов. Гордость узбекская, несчастье желудочное

Плов в казане со свининой / Фото: freepik.com

Сытно и вкусно. Наверное, все.

Во-первых, рис – это быстрые углеводы, для фигуры они вредны. Во-вторых, это все усугубляет наличие мяса.

Организму всегда тяжело справляться с таким сочетанием продуктов. Желательно забыть о плове, если у вас обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Что касается баранины, хоть она и не жирней свинины, но злоупотреблять ею не стоит людям с проблемами ЖКТ.

В чем преимущество борща?

Если в классическом узбекском плове мы используем баранину, то с борщом – дело вкуса. Свинина, говядина, курица – в нем все хорошо.

Но диетологи советуют готовить его на овощном бульоне, а потом добавлять уже готовое мясо. Так полезней. Говорить о том, что если вы варите мясной бульон, то его обязательно нужно слить и проваривать мясо снова, будет лишним.

Как приготовить интересный борщ на петухе – узнаете из этого материала.

Неаполитанская пицца. Гармония цвета и вкуса

Неаполитанская пицца / Фото: Depositphotos

В неаполитанской пицце прекрасно все. Начиная от состава и заканчивая ее внешним видом. Но здесь должны выступить борцы за красивую фигуру, мол, от пиццы желательно отказаться, ведь это фастфуд. И да, и нет.

Если это правильная пицца, то есть ее основа испечена не из муки высшего сорта, а из цельнозерновой, то опасаться не стоит.

К тому же в неаполитанской пицце присутствуют моцарелла, помидоры, базилик, оливковое масло – чудесное и полезное сочетание.

В чем преимущество борща?

Здесь сложней, чем с кимчи и узбекским пловом. Вредного в неаполитанской пицце практически нет. Но мы украинцы и всегда будем защищать борщ.

Начинка в этой пицце прекрасна. И да простят нас итальянцы – забудьте о корже и ваша фигура станет лучше.

Кстати, огромный вклад в продвижении борща сделал Евгений Клопотенко. Очень советуем попробовать холодный свекольный по его рецепту.