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Фаршированные баклажаны по-турецки – особенности и простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 июня, 11:58
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Хвостики у баклажанов не обрезаются, а сам овощ чистится продольными полосками и получается полосатыми
Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки
Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки

После испанской запеканки тумбет с баклажанами мы поняли, что эти овощи повсеместны. Фаршируют и потом запекают баклажаны не только у нас.

В Турции они называются карныярык. Сначала их нужно очистить продольными полосками, оставляя хвостики. Это можно сделать с помощью картофелечистки. Потом овощи замачиваются в соленой воде, обжариваются в растительном масле.

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Перед запеканием разрежьте баклажаны и сделайте углубление для начинки. Начинку украсьте дольками помидора и очищенным от семян зеленым перцем.

Рецепт от kitchen.727go.com.

Фаршированные баклажаны по-турецки

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Фаршированные баклажаны по-турецки
Фаршированные баклажаны по-турецки / Фото: kitchen.727go.com

Ингредиенты:

  • баклажаны – 6 шт.;
  • говяжий фарш – 350 г;
  • помидоры – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубка;
  • зеленый перец – 2 шт.;
  • томатная паста – 1 ч. л.;
  • измельченная петрушка;
  • оливковое масло – 3 ст. л.; + 1 стакан;
  • черный перец – 1 ч. л.;
  • соль – 2 ст. л. + 1 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Баклажаны очистить продольными полосками шириной в 1 см. Овощи должны получиться полосатыми. Хвостики срезать не нужно.
  2. В большую миску налить холодную воду, положить 2 ст. л. соли и поместить в воду баклажаны на 30-40 минут.
  3. Лук очистить и мелко нарезать. Помидоры и перец нарезать на кубики. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить зеленый перец, жарить еще 2-3 минуты.
  4. Добавить мясной фарш. Жарить 7-10 минут.
  5. Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, помидоры, 1 ч. л. соли и молотый черный перец. Готовить 5 минут. Добавить измельченную петрушку и выключить огонь.
  6. В глубокой сковороде разогреть 1 стакан растительного масла. Обжарить баклажаны со всех сторон до золотистого цвета. Жареные баклажаны положить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  7. Баклажаны выложить в форму. Сделать продольный разрез и при помощи ложки сделать углубление. Разложить начинку. Украсить половинками помидоров и стручками зеленого перца, очищенного от семян.
  8. Запекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 20-25 минут. Подавать карныярык с рисом.

Интересный теплый салат с баклажанами подойдет к ужину. Здесь смотрите, как его приготовить.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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