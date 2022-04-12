Фаршированные перцы по-мексикански – рецепт обеда для Львов

Перед тем, как в перцы попадет начинка, их нужно запечь несколько минут. Начинка многогранна – фарш, рис, отварная фасоль

Фаршированный перец для Львов / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com

Это последняя позиция в серии еды по гороскопу, она посвящена Львам. Завершает ее очень интересный фаршированный перец в мексиканском стиле.

Лев – один из самых ярких представителей среди знаков зодиака. Соревноваться в своей авторитарности может разве что со Стрельцами. Им мы, напомним, предлагали нежную куриную печень.

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Итак, Львы. Люди, которые любят, чтобы все крутилось вокруг них. Им важен контроль и возможность обязательного присутствия в любых процессах.

Львы – привлекательные личности, как и эти фаршированные перцы.

Редакторы Мashed.com назвали их мексиканскими, так как в начинке используется фасоль, важные для этой страны бобовые. Обязательно добавьте к фаршу порошок чили.

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Фаршированные перцы – рецепт для Львов

Фаршированные перцы – рецепт для Львов / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

4 больших болгарских перца, разрезанных пополам и очищенных от сердцевины;

1 ст. л. оливкового масла;

1 луковица, нарезанная кубиками;

3 зубчика чеснока, раздавить;

по 1 ч. л. паприки, порошка чили;

по ½ ч. л. молотого кориандра, тмина, орегано;

говяжий фарш;

1 ст. л. томатной пасты;

150 г вареного риса;

200 г отварной или консервированной фасоли;

100 г твердого сыра;

сметана, кинза – для подачи.

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Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите половинки перца на противень. Запекайте 20 минут. На разогретом оливковом масле обжарьте лук до мягкости около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, постоянно помешивая. Добавьте специи и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до готовности, разбивая его деревянной ложкой. Вмешайте томатную пасту, добавьте рис и фасоль и дайте им прогреться в течение нескольких минут. Выложите смесь ложкой на запеченный перец, посыпьте тертым сыром. Запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым. Сверху добавьте сметану, нарезанную кинзу.

Подробней об этом рецепт смотрите в видео ниже.