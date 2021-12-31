Фаршированные яйца "Полосатики" – рецепт яркой закуски на Новый год-2022

На новогодних закусках, холодных и горячих, – лежит большая ответственность. Именно с них начинает складываться общая картина праздничного стола.
Эти оранжевые фаршированные яйца отлично справятся со своим заданием и украсят стол безусловно. Тем более они повторяют окрас тигра, символа Нового года-2022.
В рецепте от iamcookru желтки нужно соединить с печенью трески, а украсить закуску вареной морковью и маслинами.
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Фаршированные яйца "Полосатики"
Ингредиенты:
- Яйца – 5 шт.
- Печень трески – 120 г
- Морковь – 1 шт.
- Маслины – 10 шт.
- Лук красный – половина
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Отварите до готовности морковь. Сварите яйца вкрутую. Яйца разрежьте на две половинки. Желтки измельчите вилкой.
- Добавьте к желткам измельченный лук, печень трески, соль и перец по вкусу. Перемешайте начинку.
- Нафаршируйте половинки яиц начинкой. Выложите сверху слой тертой вареной моркови.
- Маслины нарежьте на полукольца и выложите на морковь, создавая узор тигриных полосок.
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