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Фаршированные яйца "Полосатики" – рецепт яркой закуски на Новый год-2022

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 декабря, 13:01
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Полосатыми эти яйца сделают нарезанные полукольцами маслинами, а оранжевыми – вареная тертая морковь. Для начинки нужны желтки и печень трески
Фаршированные яйца "Полосатики"
Фаршированные яйца "Полосатики" / Фото: instagram.com/iamcookru/

На новогодних закусках, холодных и горячих, – лежит большая ответственность. Именно с них начинает складываться общая картина праздничного стола.

Эти оранжевые фаршированные яйца отлично справятся со своим заданием и украсят стол безусловно. Тем более они повторяют окрас тигра, символа Нового года-2022.

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В рецепте от iamcookru желтки нужно соединить с печенью трески, а украсить закуску вареной морковью и маслинами.

Фаршированные яйца "Полосатики"

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт.
  • Печень трески – 120 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Маслины – 10 шт.
  • Лук красный – половина
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Отварите до готовности морковь. Сварите яйца вкрутую. Яйца разрежьте на две половинки. Желтки измельчите вилкой.
  2. Добавьте к желткам измельченный лук, печень трески, соль и перец по вкусу. Перемешайте начинку.
  3. Нафаршируйте половинки яиц начинкой. Выложите сверху слой тертой вареной моркови.
  4. Маслины нарежьте на полукольца и выложите на морковь, создавая узор тигриных полосок.

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Ирина Маслова
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