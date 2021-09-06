Фиадоне – рецепт корсиканского пирога для любителей творожно-лимонных десертов

Это что-то среднее между хорошо известной нам запеканкой и плотным заварным кремом с ярко выраженным лимонным вкусом. Особенность – это присутствие нежнейшего броччо, сыра из овечьего молока, который делают на Корсике. Там он такой же популярный, как и у нас творог.
Этот пирог также готовят Италии. Потому что совсем недалеко от Корсики, кухни этих местностей перемешались. Да и большинство корсиканцев не считают себя французами, а итальянцами. В Италии Фиадоне отличается тем, что вместо броччо там для пирога берут рикотту. Ну что ж, если вы любите и знаете толк в творожных десертах, то пришло время для Фиадоне.
Фиадоне – рецепт
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Лимон – 2 шт.
- Рикотта или жирный творог – 500 г
- Соль – щепотка
- Корица – по вкусу
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром. Добавить щепотку соли и ванильный сахар.
- Рикотту смешать с яичной массой. Если у вас творог, то перед тем, как добавите его к смеси, нужно перетереть его через сито.
- Добавить кукурузный крахмал и цедру лимонов.
- Выпекать в смазанной сливочным маслом форме при 180 градусах 25-30 минут.
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