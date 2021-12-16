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Французская запеканка тартифлет – нужны картофель, немного бекона и сыра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 декабря, 18:20
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Причем бекон можно заменить копченой или отварной курицей. Что касается сыра, то в идеале это должен быть реблошон. Заменяется он любым другим мягким по типу камамбера или бри
Запеканка тартифлет
Запеканка тартифлет / Фото: instagram.com/olga.breizh.france

В холодное время года всевозможные запеканки – лучшее, когда хочется комфортной еды. Эта французская по имени тартефлет заслуживает стать любимым ужином.

Во французском регионе Савойя ее считают своим изобретением. Слово "tartiflette" на местном наречии так и переводится – картофель.

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Продвижением этой запеканки в массы, в свое время, занималась Ассоциация Реблошон, чтобы популяризовать одноименный сыр.

Традиционно тартифлет с ним и готовится. Это мягкий местный сыр с желтоватой прочной корочкой. Его хорошо видно на фото. Если в доме есть бри или камамбер, можно использовать его.

Рецепт взят со страницы olga.breizh.france.

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Запеканка тартифлет

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 луковица;
  • 2-3 лавровых листика;
  • 200 г бекона, нарезанного кубиками;
  • 2 зубчика чеснока, тонко нарезанные;
  • 50 мл белого вина;
  • по 200 г жирных сливок, сыра 22%.

Как приготовить:

  1. Нагреть духовку до 200 градусов.
  2. Картофель очистить и нарезать одинаковыми кружочками. Отварить в подсоленной воде в течение 10 минут. Воду слить.
  3. В сковороде на небольшом огне растопить сливочное масло. Добавить лук и бекон, жарить 15 минут. Через 10 минут добавить чеснок.
  4. Увеличить огонь и влить вино. Выпарить его практически полностью, а затем добавить сливки и картофель. Посолить и поперчить.
  5. Переложить в форму для запекания и разложить по поверхности сыр, нарезанный полосками.
  6. Запекать около 15-20 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.

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Ирина Маслова
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