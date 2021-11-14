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Французские бенье – рецепт золотистых пончиков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 ноября, 08:01
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Еще их называют пышками. Правда, бенье зачастую квадратной формы. Они обжариваются в растительном масле, а как только лишнее масло с них стечет, сразу же украшайте сахарной пудрой и корицей
Французские пончики бенье
Французские пончики бенье / Фото: instagram.com/homelike_bake

Говорят, что вкуснее всего, когда запивать бенье кофе с молоком. В отличие от немецких берлинеров, французские крошечные, прямоугольной формы, реже их формируют в виде ромба. Встречаются рецепты бенье с заварным тестом и з дрожжевым.

В рецепте от haipojor в тесто нужны сухие дрожжи, затем оно должно расстояться около трех часов.

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Французские пончики бенье

Ингредиенты:

  • по 1½ ч. л. сухие дрожжи, соль;
  • 50 г сахар;
  • 180 мл теплая вода;
  • 120 мл молоко;
  • 1 шт. яйцо крупное;
  • 2 ст. л. сливочное масло;
  • 450 г мука;
  • растительное масло, сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить:

  1. В большой миске смешать 1 столовую ложку сахара, дрожжи и теплую воду. Оставить на 10-15 минут до появления пены.
  2. Добавить теплое, но не горячее молоко, растопленное масло, оставшийся сахар и яйцо. Тщательно все взбить вилкой или миксером на низких оборотах.
  3. Добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Как только тесто перестанет прилипать к рукам, замешивание прекратить, собрать тесто в шар, выложить в миску и затянуть пленкой или закрыть крышкой. Оставить примерно на три часа, чтобы тесто поднялось.
  4. В сотейнике разогреть растительное масло, слоем около 5 см.
  5. Тесто разделить на 3-4 части. Раскатать каждую часть на присыпанной мукой поверхности. Толщина теста – примерно 5-6 мм. Разрезать раскатанное тесто на ромбы или квадраты, с размером стороны около 5 см. Нарезанные куски разложить на бумаге для выпечки.
  6. В несколько приемов выложить куски теста в горячее масло и обжарить до золотистого цвета со всех сторон.
  7. Выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
  8. Посыпать их сахарной пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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