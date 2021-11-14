Французские бенье – рецепт золотистых пончиков

Еще их называют пышками. Правда, бенье зачастую квадратной формы. Они обжариваются в растительном масле, а как только лишнее масло с них стечет, сразу же украшайте сахарной пудрой и корицей

Французские пончики бенье / Фото: instagram.com/homelike_bake

Говорят, что вкуснее всего, когда запивать бенье кофе с молоком. В отличие от немецких берлинеров, французские крошечные, прямоугольной формы, реже их формируют в виде ромба. Встречаются рецепты бенье с заварным тестом и з дрожжевым.

В рецепте от haipojor в тесто нужны сухие дрожжи, затем оно должно расстояться около трех часов.

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Французские пончики бенье

Ингредиенты:

по 1½ ч. л. сухие дрожжи, соль;

50 г сахар;

180 мл теплая вода;

120 мл молоко;

1 шт. яйцо крупное;

2 ст. л. сливочное масло;

450 г мука;

растительное масло, сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить: