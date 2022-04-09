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Французский багет из четырех ингредиентов – простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 апреля, 08:18
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Тесто должно расстояться дважды – после замеса и перед выпеканием в виде уже сформованных багетов. Во время выпекания в духовке должен быть противень с водой
Багет из пшеничной муки
Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos

Во Франции, как и в Италии, не представляют свой рацион без свежеиспеченного хлеба. В Тоскане его пекут с сушеными травами и с небольшим количеством сыра.

А когда мы говорим о французском хлебе, то вспоминаем прежде всего багет, продолговатый и очень хрустящий.

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Чтобы получить ту самую корочку, под противнем с багетом нужно поставить глубокий противень с водой. Хлеб будет выпекаться постепенно и будет очень нежным внутри.

Рецепт с канала Бухарская Кухня.

Французский багет

Французский багет
Французский багет / Фото: pexels.com

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Ингредиенты:

  • 550 г муки;
  • 350 мл теплый воды;
  • 5 г сухих дрожжах;
  • 1 ч. л. соли.

Рецепт сочного хлеба, который готовится на сковороде, читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Дрожжи развести в горячей воде. Добавить соль. Оставить на пять-семь минут.
  2. Частями ввести просеянную муку, перемешать. Оставить для поднятия на 30 минут.
  3. Тесто обмять и выложить на припыленную мукой поверхность. Разделить на две части, сформировать багеты и выложить на слегка присыпанный мукой, застеленный противень. Накрыть полотенцем оставить на 20 минут.
  4. В нижний противень налить воду и разогреть духовку до 220 градусов.
  5. Багеты присыпать мукой и сделать надрезы.
  6. Когда появится пар над противнем с водой, выпекать багеты 40 минут.

Подробней об этих багетах смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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