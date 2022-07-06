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Фраппучино не хуже, чем в модной кофейне – рецепт на завтрак (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июля, 07:01
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Это прохладительный напиток из самых простых ингредиентов. Кофе можно приготовить растворимый или сварить в джезве. Остальные топпинги – по вкусу
Как приготовить фраппучино на завтрак
Как приготовить фраппучино на завтрак

Этот напиток подойдет только для тех, кто пьет кофе в чистом виде, но и не против напитков на его основе. Один из них – бамбл-кофе, для него нужен апельсиновый сок.

Фраппучино – смесь капучино и фраппе, его подают в высоком стакане со сливками, мороженым, карамелью.

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Перед тем, как выливать готовый напиток, емкость для него нужно хорошо охладить, сделайте это с помощью морозильной камеры. Рецепт от coffeeaffection.com.

Фраппучино, рецепт на завтрак

Ингредиенты:

  • лед;
  • 1 чашка эспрессо или кофе;
  • 100 мл молока;
  • сахар или подсластитель;
  • взбитые сливки, карамельный соус, тертый шоколад.

Как приготовить:

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  1. Приготовьте кофе по своему проверенному рецепту.
  2. Смешайте в блендере или вручную лед, кофе, молоко, подсластитель.
  3. Перелейте напиток в охлажденную кружку. Добавьте взбитые сливки и дополнительные топпинги.

Обязательно попробуйте банановый кофе с неожиданным вкусом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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