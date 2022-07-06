Фраппучино не хуже, чем в модной кофейне – рецепт на завтрак (фото)

Этот напиток подойдет только для тех, кто пьет кофе в чистом виде, но и не против напитков на его основе. Один из них – бамбл-кофе, для него нужен апельсиновый сок.
Фраппучино – смесь капучино и фраппе, его подают в высоком стакане со сливками, мороженым, карамелью.
Перед тем, как выливать готовый напиток, емкость для него нужно хорошо охладить, сделайте это с помощью морозильной камеры. Рецепт от coffeeaffection.com.
Фраппучино, рецепт на завтрак
Ингредиенты:
- лед;
- 1 чашка эспрессо или кофе;
- 100 мл молока;
- сахар или подсластитель;
- взбитые сливки, карамельный соус, тертый шоколад.
Как приготовить:
- Приготовьте кофе по своему проверенному рецепту.
- Смешайте в блендере или вручную лед, кофе, молоко, подсластитель.
- Перелейте напиток в охлажденную кружку. Добавьте взбитые сливки и дополнительные топпинги.
Обязательно попробуйте банановый кофе с неожиданным вкусом.