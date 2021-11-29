Фрикасе с курицей и шампиньонами – быстро-вкусный вариант для ужина

Интересно, что фрикасе было едой простой до того, как его не распробовал и оценил Наполеон. Он, кстати, был равнодушен к курице.
Но когда ее подали тушеную в сливках, то о фрикасе узнала и стала просить поваров приготовить его вся французская знать.
Впрочем, такая судьба у многих блюд Франции. Чего стоит вкусный суп гарбюр, который мы бы назвали нашим борщом.
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По сути, фрикасе – это тушеная в сливках и на сковороде курица. Его современных вариаций теперь много, но с курицей – классический.
Автор рецепта director_tvoei_kuxni использует мясо куриных бедер, его можно заменить филе.
Фрикасе с курицей и шампиньонами
Ингредиенты:
- Мясо куриных бедер – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 100 г
- Сливки 22% – 200 мл
- Соль, перец, базилик – по вкусу
- Петрушка
Как приготовить:
- Курицу, лук и грибы нарезать и обжарить на сильном огне лук (2-3 минуты), потом грибы (3 минуты ) и добавить курицу. Готовить 10 минут.
- Добавить соль и специи. Влить сливки.
- Тушить на медленном огне 5-7 минут и добавить мелко нарезанную петрушку . Подавать с гарниром или просто так.
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