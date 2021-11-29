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Фрикасе с курицей и шампиньонами – быстро-вкусный вариант для ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 ноября, 18:30
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Мясо какой части курицы вы возьмете – не имеет значение. Оно будет тушиться с грибами в сливках и приготовится очень быстро. Классический гарнир к фрикасе – отварной рис
Фрикасе с курицей и шампиньонами
Фрикасе с курицей и шампиньонами / Фото: instagram.com/puregardenlife/

Интересно, что фрикасе было едой простой до того, как его не распробовал и оценил Наполеон. Он, кстати, был равнодушен к курице.

Но когда ее подали тушеную в сливках, то о фрикасе узнала и стала просить поваров приготовить его вся французская знать.

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Впрочем, такая судьба у многих блюд Франции. Чего стоит вкусный суп гарбюр, который мы бы назвали нашим борщом.

По сути, фрикасе – это тушеная в сливках и на сковороде курица. Его современных вариаций теперь много, но с курицей – классический.

Автор рецепта director_tvoei_kuxni использует мясо куриных бедер, его можно заменить филе.

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Фрикасе с курицей и шампиньонами

Ингредиенты:

  • Мясо куриных бедер – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 100 г
  • Сливки 22% – 200 мл
  • Соль, перец, базилик – по вкусу
  • Петрушка

Как приготовить:

  1. Курицу, лук и грибы нарезать и обжарить на сильном огне лук (2-3 минуты), потом грибы (3 минуты ) и добавить курицу. Готовить 10 минут.
  2. Добавить соль и специи. Влить сливки.
  3. Тушить на медленном огне 5-7 минут и добавить мелко нарезанную петрушку . Подавать с гарниром или просто так.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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