Фрикасе с курицей и шампиньонами – быстро-вкусный вариант для ужина

Мясо какой части курицы вы возьмете – не имеет значение. Оно будет тушиться с грибами в сливках и приготовится очень быстро. Классический гарнир к фрикасе – отварной рис

Фрикасе с курицей и шампиньонами / Фото: instagram.com/puregardenlife/

Интересно, что фрикасе было едой простой до того, как его не распробовал и оценил Наполеон. Он, кстати, был равнодушен к курице.

Но когда ее подали тушеную в сливках, то о фрикасе узнала и стала просить поваров приготовить его вся французская знать.

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Впрочем, такая судьба у многих блюд Франции. Чего стоит вкусный суп гарбюр, который мы бы назвали нашим борщом.

По сути, фрикасе – это тушеная в сливках и на сковороде курица. Его современных вариаций теперь много, но с курицей – классический.

Автор рецепта director_tvoei_kuxni использует мясо куриных бедер, его можно заменить филе.

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Фрикасе с курицей и шампиньонами

Ингредиенты:

Мясо куриных бедер – 500 г

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 100 г

Сливки 22% – 200 мл

Соль, перец, базилик – по вкусу

Петрушка

Как приготовить: