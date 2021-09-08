Галета с грушей и творогом, рецептом которого активно делятся в Instagram

Груши должны быть в меру сочными и не слишком мягкими, чтобы при выпекании не потеряли форму. Творог для начинки нужно обязательно перетереть, а количество сахара регулируйте по своему вкусу