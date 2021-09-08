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Галета с грушей и творогом, рецептом которого активно делятся в Instagram

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
8 сентября, 17:46
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Груши должны быть в меру сочными и не слишком мягкими, чтобы при выпекании не потеряли форму. Творог для начинки нужно обязательно перетереть, а количество сахара регулируйте по своему вкусу
Галета с грушей и творогом
Галета с грушей и творогом / Фото: instagram.com/familystylefood/

Груши, пожалуй, по своему потенциалу (украсить любой десерт) могут смело соревноваться с яблоками или персиками в пирогах. Неповторимый аромат фруктов, их умеренная сочность дает возможность использовать их в галетах. Тесто для галет песочное и несколько суховато, а вот если его дополнить творогом и грушей – будет то, что надо. Рецепт одного из актуальных на просторах Instagram десерта – ниже.

Галета с грушей и творогом

Галета с грушей и творогом
Галета с грушей и творогом / Фото: freepik.com

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Ингредиенты

  • мука – 360 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • молоко – 50 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;
  • сметана – 100 г.

Для начинки

  • творог – 300 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • ванильный экстракт – 1 ч. л.;
  • груши – 500 г.

Для смазывания

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  • яйцо – 1 шт.;
  • сливки жирные – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Перетереть с маслом в мелкую крошку. Добавить молоко.
  2. В отдельной посуде слегка взбить яйцо, сахар, сметану и соль. Яичную смесь добавить к мучной смеси. Замесить тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на один час.
  3. Для начинки творог перетереть с яйцом и сахаром. Добавить экстракт, муку. Смешать до однородности.
  4. Груши разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать на тонкие пластинки.
  5. Охлажденное тесто раскатать в большой круг. Не доходя до краев, разложить творожную начинку. Затем выложить ломтики груш. Края теста подвернуть.
  6. Смазать смесью яйца со сливками.
  7. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовую галету охладить на решетке.

Здесь найдете рецепт ароматного коблера с персиками и черникой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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