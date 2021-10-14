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Гарбюр или борщ по-французски – в чем отличие от украинского и что приготовить проще

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 октября, 13:28
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В гарбюре никогда не было и не будет свеклы или томатной пасты, но он готовится на наваристом бульоне. Правда, используется мясо утки. А вот схожесть в наваристости и наличии картофеля с капустой
Гарбюр - французский наваристый суп
Гарбюр - французский наваристый суп / Фото: instagram.com/pardonyourfrench/

О таком обычно говорят – клади в кастрюлю то, что больше по душе. И правда, в каждой семье юго-запада Франции есть свой личный гарбюр. Неизменным остается одно – это густота и наличие капусты. И несмотря на то, что блюдо не считается всемирно известным супом, французы обожают свой гарбрюр, посвящают ему целые фестивали, шеф-повара мишленовских ресторанов давно внесли его в меню. Приготовить его несложно, разве что дело это затратное по времени.

В чем схожесть гарбюра с украинским борщом

В густоте, капусте и белой фасоли. Да, не какой-то там, а белокочанной. Причем резать ее можно как угодно – и мелко шинковать, и крупно рубить. Гарбюр тоже готовится долго и на наваристом мясном бульоне. В нем так же есть зажаренный лук, морковь, правда, очень крупными кусками.

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А дальше – все гармонично сочетаемые сезонные овощи. Могут добавить даже тыкву и репу. Перед тем, как разливать гарбюр по тарелкам, на дно каждой кладут кусочек подсушенного хлеба. Опять же для большей густоты.

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Чем украинский борщ отличается от гарбюра

Никакой свеклы и томатной пасты гарбюр не предусматривает. Цвет ему придает разнообразие ингредиентов. А помидоры вполне могут быть.

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Что касается мяса, для украинского нужны свинина или курица, гарбрюр же, в своем изначальном виде, подразумевал хороший кусок окорока, утиную шею или крылья. Ну и гвоздику с тимьяном, обязательную для гарбюра, мы вряд ли добавим в наш украинский борщ.

А вот то, что французский суп готовится гораздо дольше борща, очевидно. Но те, кто пробовал его, уверяют – этот суп приятно согревает и отлично насыщает.

Гарбюр – как приготовить

Гарбюр
Гарбюр / Фото: instagram.com/liveloveeatsmile0202/

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Ингредиенты:

  • Утиное мясо и крылья – 700 г
  • Лук, морковь – по 2 шт.
  • Тимьян, петрушка, лавровый лист, душистый перец, соль – по вкусу
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лук-порей, репа – по 1 шт.
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Белая фасоль – 1 стакан
  • Капуста – 300 г
  • Корень сельдерея – 200 г
  • Копчености – 300 г

Как приготовить:

  1. Крупно порезать по одной луковице и моркови.
  2. В форму для запекания сложить мясо, добавить лук и морковь, залить водой. Готовить 30 минут в духовке при 180 градусах. Жир оставить.
  3. Переложить мясо с овощами в кастрюлю с двумя литрами воды, добавить петрушку, лавровый лист и тимьян. Готовить 30 минут после закипания. Бульон процедить.
  4. Мясо снять с костей, вернуть в бульон. Добавить фасоль, лук, гвоздику и перец и дать покипеть 20-25 минут.
  5. Картофель и репу нарезать крупно и добавить к супу.
  6. На сковороде обжарить лук-порей с крупно порезанной морковью и сельдереем, добавить в суп и готовить 7-10 минут.
  7. В конце добавить нашинкованную или крупно нарезанную капусту и нарезанные копчености. Посолить по вкусу и варить до готовности капусты.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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