Гарбюр или борщ по-французски – в чем отличие от украинского и что приготовить проще

О таком обычно говорят – клади в кастрюлю то, что больше по душе. И правда, в каждой семье юго-запада Франции есть свой личный гарбюр. Неизменным остается одно – это густота и наличие капусты. И несмотря на то, что блюдо не считается всемирно известным супом, французы обожают свой гарбрюр, посвящают ему целые фестивали, шеф-повара мишленовских ресторанов давно внесли его в меню. Приготовить его несложно, разве что дело это затратное по времени.
В чем схожесть гарбюра с украинским борщом
В густоте, капусте и белой фасоли. Да, не какой-то там, а белокочанной. Причем резать ее можно как угодно – и мелко шинковать, и крупно рубить. Гарбюр тоже готовится долго и на наваристом мясном бульоне. В нем так же есть зажаренный лук, морковь, правда, очень крупными кусками.
А дальше – все гармонично сочетаемые сезонные овощи. Могут добавить даже тыкву и репу. Перед тем, как разливать гарбюр по тарелкам, на дно каждой кладут кусочек подсушенного хлеба. Опять же для большей густоты.
Далее по теме
20 лайфхаков, чтобы готовить максимально вкусные супы
Чем украинский борщ отличается от гарбюра
Никакой свеклы и томатной пасты гарбюр не предусматривает. Цвет ему придает разнообразие ингредиентов. А помидоры вполне могут быть.
Что касается мяса, для украинского нужны свинина или курица, гарбрюр же, в своем изначальном виде, подразумевал хороший кусок окорока, утиную шею или крылья. Ну и гвоздику с тимьяном, обязательную для гарбюра, мы вряд ли добавим в наш украинский борщ.
А вот то, что французский суп готовится гораздо дольше борща, очевидно. Но те, кто пробовал его, уверяют – этот суп приятно согревает и отлично насыщает.
Гарбюр – как приготовить
Ингредиенты:
- Утиное мясо и крылья – 700 г
- Лук, морковь – по 2 шт.
- Тимьян, петрушка, лавровый лист, душистый перец, соль – по вкусу
- Гвоздика – 3 шт.
- Лук-порей, репа – по 1 шт.
- Картофель – 3-4 шт.
- Белая фасоль – 1 стакан
- Капуста – 300 г
- Корень сельдерея – 200 г
- Копчености – 300 г
Как приготовить:
- Крупно порезать по одной луковице и моркови.
- В форму для запекания сложить мясо, добавить лук и морковь, залить водой. Готовить 30 минут в духовке при 180 градусах. Жир оставить.
- Переложить мясо с овощами в кастрюлю с двумя литрами воды, добавить петрушку, лавровый лист и тимьян. Готовить 30 минут после закипания. Бульон процедить.
- Мясо снять с костей, вернуть в бульон. Добавить фасоль, лук, гвоздику и перец и дать покипеть 20-25 минут.
- Картофель и репу нарезать крупно и добавить к супу.
- На сковороде обжарить лук-порей с крупно порезанной морковью и сельдереем, добавить в суп и готовить 7-10 минут.
- В конце добавить нашинкованную или крупно нарезанную капусту и нарезанные копчености. Посолить по вкусу и варить до готовности капусты.