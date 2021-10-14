Гарбюр или борщ по-французски – в чем отличие от украинского и что приготовить проще

В гарбюре никогда не было и не будет свеклы или томатной пасты, но он готовится на наваристом бульоне. Правда, используется мясо утки. А вот схожесть в наваристости и наличии картофеля с капустой

Гарбюр - французский наваристый суп / Фото: instagram.com/pardonyourfrench/

О таком обычно говорят – клади в кастрюлю то, что больше по душе. И правда, в каждой семье юго-запада Франции есть свой личный гарбюр. Неизменным остается одно – это густота и наличие капусты. И несмотря на то, что блюдо не считается всемирно известным супом, французы обожают свой гарбрюр, посвящают ему целые фестивали, шеф-повара мишленовских ресторанов давно внесли его в меню. Приготовить его несложно, разве что дело это затратное по времени.

В чем схожесть гарбюра с украинским борщом

В густоте, капусте и белой фасоли. Да, не какой-то там, а белокочанной. Причем резать ее можно как угодно – и мелко шинковать, и крупно рубить. Гарбюр тоже готовится долго и на наваристом мясном бульоне. В нем так же есть зажаренный лук, морковь, правда, очень крупными кусками.

Реклама

А дальше – все гармонично сочетаемые сезонные овощи. Могут добавить даже тыкву и репу. Перед тем, как разливать гарбюр по тарелкам, на дно каждой кладут кусочек подсушенного хлеба. Опять же для большей густоты.

Чем украинский борщ отличается от гарбюра

Никакой свеклы и томатной пасты гарбюр не предусматривает. Цвет ему придает разнообразие ингредиентов. А помидоры вполне могут быть.

Реклама

Что касается мяса, для украинского нужны свинина или курица, гарбрюр же, в своем изначальном виде, подразумевал хороший кусок окорока, утиную шею или крылья. Ну и гвоздику с тимьяном, обязательную для гарбюра, мы вряд ли добавим в наш украинский борщ.

А вот то, что французский суп готовится гораздо дольше борща, очевидно. Но те, кто пробовал его, уверяют – этот суп приятно согревает и отлично насыщает.

Гарбюр – как приготовить

Гарбюр / Фото: instagram.com/liveloveeatsmile0202/

Реклама

Ингредиенты:

Утиное мясо и крылья – 700 г

Лук, морковь – по 2 шт.

Тимьян, петрушка, лавровый лист, душистый перец, соль – по вкусу

Гвоздика – 3 шт.

Лук-порей, репа – по 1 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Белая фасоль – 1 стакан

Капуста – 300 г

Корень сельдерея – 200 г

Копчености – 300 г

Как приготовить: