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Газированный и с пенкой – интересный рецепт домашнего кваса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 мая, 11:57
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Сухари зальются кипятком дважды, потом эти две жидкости будут настаиваться с дрожжами, сахаром и изюмом
Домашний хлебный квас
Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos

Домашние напитки варьируются от модного миндального молока до любимого кваса. Какой квас можно смело назвать идеальным? Когда он с газиками и красиво пенится. Это все достигается путем двойного заливания сухарей.

Обе жидкости потом соединяются, осадок оставляем на дне кастрюли, и выстаиваются с сахаром, дрожжами и изюмом.

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Ольга Матвей говорит, что очень важно не пересушить хлеб в духовке, иначе он даст горьковатый привкус квасу.

Домашний квас

Хлебный квас на дрожжах
Хлебный квас на дрожжах / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • черный хлеб – 400 г;
  • вода – 4 литра;
  • свежие дрожжи – 10 г;
  • сахар – 150 г;
  • изюм – 50 г.

Как приготовить:

  1. Хлеб нарезать небольшими кусочками. Убрать в духовку на 18-20 минут.
  2. Высыпать в банку и залить двумя литрами кипятка. Оставить до полного остывания.
  3. Слить в миску через марлю в шесть слоев. Хлеб немного отжать и переложить в банку. Залить двумя литрами кипятка. Оставить на час. Процедить через марлю и отжать хлеб.
  4. В кастрюле соединить две жидкости после процеживания хлеба. Осадок стараться не наливать. Добавить дрожжи размешать.
  5. Добавить сахар и изюм, перемешать. Накрыть крышкой и оставить на восемь часов.
  6. Перелить в бутылку с крышкой и убрать в холодильник на несколько часов.

Все об этом квасе смотрите в ролике от автора рецепта.

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Обязательно попробуйте испечь домашний кукурузный хлеб. Он готовится за 30 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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