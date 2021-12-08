Голландский рулет с ветчиной и сыром – готовим на завтрак и берем на работу

Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/iamcookru/
Свои особенные рулеты есть в каждой стране. К примеру, в Эстонии любят максимально мясной "Длинный мальчик", этот же рулет с ветчиной, сыром, помидорами называют голландским.
Особых сложностей с ним нет – нужно нарезать продукты для начинки, красиво выложить слоями и запечь это в слоеном тесте.
На странице iamcookru перед запеканием советуют украсить рулет кунжутом.
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Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- Тесто слоеное – 500 г
- Ветчина – 300 г
- Сыр твердый – 100 г
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Помидоры черри – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кунжут – по желанию
- Горчица – 1-2 ст. л.
- Мука
Как приготовить:
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- Пласт слоеного теста раскатать толщиной 3-4 мм и переложить на противень. Смазать горчицей.
- Мелко порубить ветчину, выложить на тесто. Присыпать тертым сыром, добавить мелко рубленные маринованные огурцы.
- У помидоров удалить сердцевину и выложить следующим слоем на тесто.
- Сформировать рулет и скрепить края, положить заготовку швом вниз. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
- Выпекать около 30 минут при 190 градусах.
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