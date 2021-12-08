Голландский рулет с ветчиной и сыром – готовим на завтрак и берем на работу

Приготовить его максимально просто – нужно нарезать ингредиенты для начинки, выложить слоями, сформировать рулет и запекать около получаса

Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/iamcookru/

Свои особенные рулеты есть в каждой стране. К примеру, в Эстонии любят максимально мясной "Длинный мальчик", этот же рулет с ветчиной, сыром, помидорами называют голландским.

Особых сложностей с ним нет – нужно нарезать продукты для начинки, красиво выложить слоями и запечь это в слоеном тесте.

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На странице iamcookru перед запеканием советуют украсить рулет кунжутом.

Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 г

Ветчина – 300 г

Сыр твердый – 100 г

Огурцы маринованные – 2 шт.

Помидоры черри – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Кунжут – по желанию

Горчица – 1-2 ст. л.

Мука

Как приготовить:

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