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Голубцы по-турецки – чем отличаются от наших и как легко их приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 ноября, 18:20
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Понятно, что в Турции не используют свиной фарш, а готовят из говяжьего или куриного. Перед тем, как запекаться в томатном соусе, турецкие голубцы обжариваются
Голубцы по-турецки
Голубцы по-турецки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/

Главная отличительная черта турецких голубцов – размер. Они действительно маленькие и больше квадратной формы.

Лук для в фарша режется крупно, из особенных специй – паприка, тмин и острый перец.

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После формовки турецкие голубцы отправляются запекаться в томатном соусе. В рецепте канала GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запеканием голубцы поливают соевым соусом.

И чтобы голубцы получились действительно вкусными – эти 9 лайфхаков должны пригодиться.

Голубцы по-турецки

Ингредиенты:

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  • 600 г фарша;
  • 2 мелко нарезанные луковицы;
  • яйцо;
  • 2 ч. л. соли;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. панировочных сухарей;
  • по 1 ч. л. паприки, тимьяна, чили, черного перца;
  • 4 зуб. чеснока;
  • петрушка, капуста.

Для соуса:

  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 1 ст. л. соли:
  • по 1 ч. л. тимьяна, паприки;
  • 3 стакана воды;
  • 1 ст. л. пасты чили или острый перец (по желанию).

Как приготовить:

  1. Фарш соединить с луком, сухарями, тертым чесноком и нарезанной петрушкой. Добавить растительное масло, яйцо и тщательно перемешать.
  2. Руки смазать в растительном масле и сформировать небольшие круглые лепешки из фарша.
  3. Листья капусты отварить в подсоленной воде около 30 минут на сильном огне. Остудить.
  4. Отрезать жесткую часть листьев и сформировать голубцы.
  5. Разогреть на сковороде масло и обжарить голубцы с обеих сторон. Выложить в глубокую емкость для запекания.
  6. Для соуса чеснок натереть к томатной пасте, добавить специи, воду и перемешать венчиком.
  7. Залить голубцы соусом и запекать 50 минут при 200 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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