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СЕГОДНЯ Еда

Голубцы с картофелем – старинный рецепт постного блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 января, 16:30
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Картофель для в эти голубцы попадает мелко натертый и сырой. Важно пропустить его перед этим через сито, чтобы убрать лишний крахмал
Голубцы с картошкой - старинный рецепт
Голубцы с картошкой - старинный рецепт / Фото: instagram.com/usaninadache

Такие голубцы традиционно готовят на Волыни и Галичине, они идеально впишутся в меню на Святой вечер.

Понятно, что это блюдо постное, поэтому ограничивать себя в специях не нужно. Используйте свои любимые вместе с солью и перцем.

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Когда они будут укладываться в кастрюлю, разложите между ними нарезанный помидор или немного томатной пасты.

Перед тем, как начинать, посмотрите эти лайфхаки по приготовлению самых вкусных голубцов.

И еще – их нужно накрыть отваренными листьями капусты во время тушения, так они лучше распарятся.

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На канале НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендуют подавать голубцы с грибной подливой или саламахой – это пропущенный через пресс чеснок с растительным маслом.

Постные голубцы с картофелем

Ингредиенты:

  • Капуста – 2 кочана
  • Картофель – 1,5-2 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 2-3 шт. (или ложка томатной пасты)
  • Вода – 1 л
  • Соль, перец молотый – по вкусу
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Масло растительное – 2 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Лук нарезать и обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Натереть морковь и обжарить вместе с луком.
  2. Капусту вымыть, убрать верхние листья, вырезать кочерыжку и пропарить в горячей воде, пока не начнут отделяться листья. В процессе отрывать пропаренные листья и сложить в тарелку. Вырезать у листьев толстую основу.
  3. Картофель очистить и мелко натереть. Чтобы он не потемнел, можно добавить немного лимонного сока. Убрать из картофеля лишнюю жидкость, пропустив его через сито.
  4. Соединить картофель с луком и морковью. Добавить соль, перец и другие специи. Сформировать голубцы и сложить в кастрюлю. Между голубцов положить нарезанные помидоры, лавровый лист. Залить водой.
  5. Тушить на среднем огне около 1 часа.

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Ирина Маслова
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