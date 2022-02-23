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Гомбовцы закарпатские – рецепт крупных творожных шариков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 февраля, 08:19
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Начинку берите на свое усмотрение. Это могут быть ягоды или джем. Для максимальной нежности творога, его можно взбить блендером или протереть через сито
Гомбовцы из творога
Гомбовцы из творога / Фото: Depositphotos

Некоторые кулинарные историки считают, что гомбовцы берут свое начало от древних китайских паровых булочек бао.

Считается, что преобразили их в Венгрии, такими они попали на Закарпатье и стали главным десертом региона.

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По сути, это ленивые вареники из творога, только круглые. Но лишь на Закарпатье они подаются с хрустящей посыпкой из сливочного масла, сахара и панировочных сухарей.

Автор этих гомбовцев – pate_in_ua – советует брать обычный творог, не зернистый.

Гомбовцы

Гомбовцы
Гомбовцы / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

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Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 50 г манки;
  • 1-2 ст. л. муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • 5-6 ст. л. сахара;
  • 1/2 пакетика ванильного сахара;
  • корица – по желанию.

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Как приготовить:

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  1. Тщательно перемешать творог с яйцом, манкой, просеянной мукой, небольшим количеством сахара и ванилином.
  2. Сформировать шарики из одной столовой ложки творожной массы. На этом этапе можно добавлять начинку.
  3. Для посыпки растопить сливочное масло, добавить сахар, корицу и сухари. Обжарить до растворения сахара. Снять с огня.
  4. Гомбовцы отварить в кипящей воде, отложить на дуршлаг через минуту после того, как всплывут на поверхность.
  5. Теплые гомбовцы обвалять в посыпке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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