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Горячие закуски на Хэллоуин – лучшие идеи из самых доступных продуктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 октября, 11:37
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В каждом доме обязательно найдутся лаваш, оливки, твердый сыр и овощи. Для пирога фонарик Джека нужно будет готовое слоеное тесто и начинка из курицы и картофеля
Идеи для горячих закусок на Хэллоуин
Идеи для горячих закусок на Хэллоуин / Фото: www.womansday.com

Подготовка к Хэллоуину-2021 в разгаре, продолжаем собирать лучшие идеи, которые были испробованы на практике. Кроме неотъемлемых блюд, например, "Мозга" тыквы из цветной капусты, стоит попробовать приготовить и другие горячие закуски.

В этой подборке не прописано конкретное количество ингредиентов. Все на ваш вкус. Зато есть прекрасные идеи из самых простых продуктов, которые помогут оформить стол на Хэллоуин в нужной стилистике.

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Шпинатные буритос-монстры с начинкой

Шпинатные буритос-монстры
Шпинатные буритос-монстры / Фото: www.womansday.com

Для буритос-монстров нужен лаваш со шпинатом, водоросли для суши, оливки с начинкой, болгарский перец, твердый сыр, корнишоны и помидор.

Приготовить их максимально просто: нужно взять любимую начинку для буритос – от мясной до овощной, сформировать прямоугольники. По желанию их можно обжарить на сливочном масле.

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И самое главное – оформление "мордочек" монстров. "Волосы" вырезаем из сыра или водорослей для суши, из оливок делаем "глаза", устрашающий взгляд подчеркиваем корнишонами, с помощью оливок, нанизанных на зубочистки, делаем "руки".

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Фонарь Джека с курицей и картофелем

Фонарь Джека с курицей и картофелем
Фонарь Джека с курицей и картофелем / Фото: www.womansday.com

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Этот пирог просто обязан оказаться среди блюд на Хэллоуин. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, его вам захочется готовить и без повода.

Нужно слоеное тесто (готовое), куриный фарш немного картофеля и ваши любимые овощи. Начинку тщательно обжариваем, доводим до вкуса специями и выкладываем на основу из слоеного теста.

Из второго листа вырезаем фонарь Джека и накрываем начинку. Для золотистого цвета перед запеканием не забудьте смазать пирог желтком.

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Сырные шарики "Летучие мыши"

Сырные шарики "Летучие мыши"
Сырные шарики "Летучие мыши" / Фото: www.womansday.com

Для этой закуски нужно сразу несколько видов сыра – любой твердый и крем-сыр. Твердый сыр натереть, смешать с мягким, приправить и сформировать шарики.

Шарики желательно обжарить в панировке – так вкуснее. Затем выложить на бумажные полотенца. Если не хочется их обжаривать, можно просто обвалять в сухарях.

Теперь декор. Здесь тоже нужен будет шпинатный лаваш. Из него вырезаем "крылья" и немного подсушиваем в духовке. Из оливок без начинки вырезаем "глаза", слегка вдавливаем их в сыр. "Глаза" и "крылья" будут держаться лучше, если шарики не обжаривать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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