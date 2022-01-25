Горячий сэндвич с тунцом и сыром – максимально быстрый рецепт для вкусного завтрака

Сэндвич родом из США, и ему боле 60 лет. Между двумя ломтиками хлеба размещается салат из консервированного тунца, лука и соленых огурцов. Еще нужен сыр чеддер

Горячий сэндвич с тунцом / Фото: cooking.nytimes.com

Сэндвичи сами по себе хороши, вдвойне вкуснее, если они горячие. Например, "Крепкий Макс", родом из Германии, подается с жареным яйцом и большим количеством ветчины.

Этот же, с тунцом и сыром, обжаривается со всех сторон и очень популярный в США. Говорят, что он был придуман в 1960-х годах в одной из закусочных города Чарлстон.

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Мол, повар не заметил, как тарелка с консервированным тунцом опрокинулась, и рыба попала к сыру на сковороду.

Никто не берется отстаивать достоверность этого факта, но сэндвич с теплым тунцом и сыром быстро стал хитом этой закусочной.

Немного островатый вкус обеспечат горчица и корнишоны.

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Кулинарные редакторы The New York Times рекомендуют использовать чеддер.

Горячий сэндвич с тунцом и сыром

Горячий сэндвич с тунцом и сыром / Фото: instagram.com/crumbs_and_corks

Ингредиенты:

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консервированный тунец;

2 ст. л. майонеза;

50 г нарезанных корнишонов или небольших соленых огурцов;

2 ст. л. измельченного красного лука;

2 ст. л. лимонного сока;

свежий укроп;

2 ст. л. дижонской горчицы;

соль, перец;

8 ломтиков хлеба;

8 ломтиков твердого сыра;

сливочное масло.

Здесь узнаете об еще одних вкусных сэндвичах трамеццини, родом из Италии.

Как приготовить: