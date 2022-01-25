Горячий сэндвич с тунцом и сыром – максимально быстрый рецепт для вкусного завтрака

Сэндвичи сами по себе хороши, вдвойне вкуснее, если они горячие. Например, "Крепкий Макс", родом из Германии, подается с жареным яйцом и большим количеством ветчины.
Этот же, с тунцом и сыром, обжаривается со всех сторон и очень популярный в США. Говорят, что он был придуман в 1960-х годах в одной из закусочных города Чарлстон.
Мол, повар не заметил, как тарелка с консервированным тунцом опрокинулась, и рыба попала к сыру на сковороду.
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Никто не берется отстаивать достоверность этого факта, но сэндвич с теплым тунцом и сыром быстро стал хитом этой закусочной.
Немного островатый вкус обеспечат горчица и корнишоны.
Кулинарные редакторы The New York Times рекомендуют использовать чеддер.
Горячий сэндвич с тунцом и сыром
Ингредиенты:
- консервированный тунец;
- 2 ст. л. майонеза;
- 50 г нарезанных корнишонов или небольших соленых огурцов;
- 2 ст. л. измельченного красного лука;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- свежий укроп;
- 2 ст. л. дижонской горчицы;
- соль, перец;
- 8 ломтиков хлеба;
- 8 ломтиков твердого сыра;
- сливочное масло.
Здесь узнаете об еще одних вкусных сэндвичах трамеццини, родом из Италии.
Как приготовить:
- Разомните тунца вилкой. Добавьте майонез, корнишоны, красный лук, лимонный сок, укроп, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Выложите салат из тунца на каждый из четырех ломтиков хлеба. Разложите сыр. Накройте ломтиком хлеба и смажьте верхнюю сторону сливочным маслом.
- Положите сэндвичи на разогретую сковороду маслом вниз и готовьте три-четыре минуты, пока нижние кусочки хлеба не станут золотисто-коричневыми.
- Каждый сэндвич смажьте сливочным маслом. Осторожно переверните, уменьшите огонь до минимума и готовьте еще три-четыре минуты, пока нижняя часть не подрумянится, а сыр не расплавится.