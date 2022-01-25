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Горячий сэндвич с тунцом и сыром – максимально быстрый рецепт для вкусного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 января, 07:02
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Сэндвич родом из США, и ему боле 60 лет. Между двумя ломтиками хлеба размещается салат из консервированного тунца, лука и соленых огурцов. Еще нужен сыр чеддер
Горячий сэндвич с тунцом
Горячий сэндвич с тунцом / Фото: cooking.nytimes.com

Сэндвичи сами по себе хороши, вдвойне вкуснее, если они горячие. Например, "Крепкий Макс", родом из Германии, подается с жареным яйцом и большим количеством ветчины.

Этот же, с тунцом и сыром, обжаривается со всех сторон и очень популярный в США. Говорят, что он был придуман в 1960-х годах в одной из закусочных города Чарлстон.

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Мол, повар не заметил, как тарелка с консервированным тунцом опрокинулась, и рыба попала к сыру на сковороду.

Никто не берется отстаивать достоверность этого факта, но сэндвич с теплым тунцом и сыром быстро стал хитом этой закусочной.

Немного островатый вкус обеспечат горчица и корнишоны.

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Кулинарные редакторы The New York Times рекомендуют использовать чеддер.

Горячий сэндвич с тунцом и сыром

Горячий сэндвич с тунцом и сыром
Горячий сэндвич с тунцом и сыром / Фото: instagram.com/crumbs_and_corks

Ингредиенты:

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  • консервированный тунец;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 50 г нарезанных корнишонов или небольших соленых огурцов;
  • 2 ст. л. измельченного красного лука;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • свежий укроп;
  • 2 ст. л. дижонской горчицы;
  • соль, перец;
  • 8 ломтиков хлеба;
  • 8 ломтиков твердого сыра;
  • сливочное масло.

Здесь узнаете об еще одних вкусных сэндвичах трамеццини, родом из Италии.

Как приготовить:

  1. Разомните тунца вилкой. Добавьте майонез, корнишоны, красный лук, лимонный сок, укроп, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  2. Выложите салат из тунца на каждый из четырех ломтиков хлеба. Разложите сыр. Накройте ломтиком хлеба и смажьте верхнюю сторону сливочным маслом.
  3. Положите сэндвичи на разогретую сковороду маслом вниз и готовьте три-четыре минуты, пока нижние кусочки хлеба не станут золотисто-коричневыми.
  4. Каждый сэндвич смажьте сливочным маслом. Осторожно переверните, уменьшите огонь до минимума и готовьте еще три-четыре минуты, пока нижняя часть не подрумянится, а сыр не расплавится.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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