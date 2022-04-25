5 недорогих рецептов к Радонице и поминальным дням

Поминальные дни и Радоница в этом году будут 1 и 3 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки.
Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.
Рисовая кутья
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Ингредиенты:
- 100 г риса;
- по 50 г меда и изюма.
Как приготовить:
- Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
- Изюм промыть, смешать с рисом и медом.
- Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.
Как сделать кутью их пропаренного риса – узнаете здесь.
Паска
Ингредиенты:
- 1,5 кг муки;
- 1 л молока;
- 5 яиц;
- 300 г сливочного масла;
- 20 г свежих дрожжей;
- 300 г сахара;
- 1 ч. л. соли;
- изюм;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 0,5 ч. л. молотого кардамона;
- 10 г ванильного сахара.
Как приготовить:
- Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
- Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
- Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
- Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
- Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
- К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
- Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
- Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
- Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
- Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.
Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с которой справится даже новичок.
Блины с грибами
Ингредиенты:
- 1 л молока;
- 2 ст. муки;
- 3 яйца;
- 4 ст. л. сахара;
- соль – щепотка;
- 4 ч. л. разрыхлителя;
- сыр, шампиньоны, сметана;
- 1 шт. лук.
Как приготовить:
- Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины.
- Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут.
- Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.
Пирожки с капустой
Ингредиенты:
- 200 г сметаны;
- яйцо;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1-1,5 ст. л. сахара;
- 10 г разрыхлителя;
- 2 ст. муки.
Для начинки:
- 300 г квашеной капусты:
- лук.
Как приготовить:
- К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.
- Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
- Отправить на 25 минут в холодильник.
- Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости.
- Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком.
- Выпекать при 180 градусах около получаса.
Куриная лапша
Ингредиенты:
- Куриная голень – 2-3 шт.
- Картофель – 5 шт.
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Соль, петрушка – по вкусу
Для лапши:
- мука – 150 г;
- яйцо.
Как сделать лапшу в домашних условиях – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Отварить курицу до наваристого бульона.
- Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить.
- Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками.
- Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель.
- Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон.
- Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.
Здесь узнаете, как приготовить паски в мультиварке.