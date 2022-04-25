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5 недорогих рецептов к Радонице и поминальным дням

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 апреля, 18:05
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В эти дни нужно обязательно приготовить кутю, блины с начинкой, паску. Также предлагаем домашнюю лапшу с курицей и пирожки с капустой
Рецепты на поминальные дни
Рецепты на поминальные дни / Фото: Коллаж: Сегодня

Поминальные дни и Радоница в этом году будут 1 и 3 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки.

Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.

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Рисовая кутья

Рисовая кутья с медом
Рисовая кутья с медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 100 г риса;
  • по 50 г меда и изюма.

Как приготовить:

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  1. Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
  2. Изюм промыть, смешать с рисом и медом.
  3. Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.

Как сделать кутью их пропаренного риса – узнаете здесь.

Паска

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 1,5 кг муки;
  • 1 л молока;
  • 5 яиц;
  • 300 г сливочного масла;
  • 20 г свежих дрожжей;
  • 300 г сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • изюм;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 0,5 ч. л. молотого кардамона;
  • 10 г ванильного сахара.

Как приготовить:

  1. Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
  2. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
  3. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
  4. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
  5. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
  6. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
  7. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
  8. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
  9. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
  10. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с которой справится даже новичок.

Блины с грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Ингредиенты:

  • 1 л молока;
  • 2 ст. муки;
  • 3 яйца;
  • 4 ст. л. сахара;
  • соль – щепотка;
  • 4 ч. л. разрыхлителя;
  • сыр, шампиньоны, сметана;
  • 1 шт. лук.

Как приготовить:

  1. Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины.
  2. Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут.
  3. Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.

Пирожки с капустой

Пирожки с капустой на кефире
Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны;
  • яйцо;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1-1,5 ст. л. сахара;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 2 ст. муки.

Для начинки:

  • 300 г квашеной капусты:
  • лук.

Как приготовить:

  1. К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.
  2. Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
  3. Отправить на 25 минут в холодильник.
  4. Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости.
  5. Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком.
  6. Выпекать при 180 градусах около получаса.

Куриная лапша

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Ингредиенты:

  • Куриная голень – 2-3 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Соль, петрушка – по вкусу

Для лапши:

  • мука – 150 г;
  • яйцо.

Как сделать лапшу в домашних условиях – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Отварить курицу до наваристого бульона.
  2. Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить.
  3. Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками.
  4. Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель.
  5. Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон.
  6. Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.

Здесь узнаете, как приготовить паски в мультиварке.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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