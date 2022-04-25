5 недорогих рецептов к Радонице и поминальным дням

В эти дни нужно обязательно приготовить кутю, блины с начинкой, паску. Также предлагаем домашнюю лапшу с курицей и пирожки с капустой

Рецепты на поминальные дни / Фото: Коллаж: Сегодня

Поминальные дни и Радоница в этом году будут 1 и 3 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки.

Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.

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Рисовая кутья

Рисовая кутья с медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

100 г риса;

по 50 г меда и изюма.

Как приготовить:

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Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой. Изюм промыть, смешать с рисом и медом. Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.

Как сделать кутью их пропаренного риса – узнаете здесь.

Паска

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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1,5 кг муки;

1 л молока;

5 яиц;

300 г сливочного масла;

20 г свежих дрожжей;

300 г сахара;

1 ч. л. соли;

изюм;

1 ч. л. молотой корицы;

0,5 ч. л. молотого кардамона;

10 г ванильного сахара.

Как приготовить:

Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар. Перемешать и влить опару. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Здесь найдете рецепт паски без дрожжей, с которой справится даже новичок.

Блины с грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Ингредиенты:

1 л молока;

2 ст. муки;

3 яйца;

4 ст. л. сахара;

соль – щепотка;

4 ч. л. разрыхлителя;

сыр, шампиньоны, сметана;

1 шт. лук.

Как приготовить:

Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины. Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут. Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.

Пирожки с капустой

Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Ингредиенты:

200 г сметаны;

яйцо;

4 ст. л. растительного масла;

0,5 ч. л. соли;

1-1,5 ст. л. сахара;

10 г разрыхлителя;

2 ст. муки.

Для начинки:

300 г квашеной капусты:

лук.

Как приготовить:

К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать. Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Отправить на 25 минут в холодильник. Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости. Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком. Выпекать при 180 градусах около получаса.

Куриная лапша

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Ингредиенты:

Куриная голень – 2-3 шт.

Картофель – 5 шт.

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, петрушка – по вкусу

Для лапши:

мука – 150 г;

яйцо.

Как сделать лапшу в домашних условиях – узнаете здесь.

Как приготовить:

Отварить курицу до наваристого бульона. Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить. Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками. Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель. Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон. Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.

Здесь узнаете, как приготовить паски в мультиварке.