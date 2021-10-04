Говядина по-бургундски – в чем особенность и как приготовить самое французское мясо

Идеально, если перед приготовлением мясо побудет в маринаде около суток. Нужно будет хорошее красное сухое вино. Если не найдете лук-шалот, то можно использовать мелкий красный

Мясо по-бургундски / Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Говорят, что прототип этого блюда был привезен герцогами Бургундскими из Бельгии. Правда, для маринада бельгийские повара использовали не вино, а пиво. Точной даты события и подтверждения этого факта пока не существует. Герцоги оценили нежнейшую тушеную говядину с овощами. После них ее оценили все Если вы называете себя ценителем хорошо приготовленной говядины и любите ее, то этот рецепт нужно обязательно воспроизвести.

Из скромных трактиров в руки мэтров поваров

Именно такой путь пришлось пройти говядине по-бургундски, прежде чем она стала достоянием не только Бургундии, но и всей Франции. Кроме версии о том, что это мясо популяризовали герцоги Бургундские, есть еще одна, более реалистичная.

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Небогатые крестьяне согревались этой едой во время долгих зимних вечеров. А так как в Бургундии в вине, условно, варят даже яйца, то мясо тушилось именно в нем.

С началом развития высокой кухни именитые повара стали обращать внимание на народную пищу, так случилось и с мясом по-бургундски.

Поэтому сегодня существует несколько общих правил для этой говядины:

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Мясо должно быть с небольшим количеством жира и нарезанным размером с куриное яйцо

Тушить говядину не менее 2 часов

Вино лучше брать из сортов винограда "пино нуар"

Говядина должна мариноваться не менее суток. Процеженный маринад используется во время приготовления

Грибы и лук-шалот берите максимально одинакового размера

Говядина нужно тушить со свиным салом

Подавать мясо с картофельным пюре

Говядина по-бургундски

Говядина по-бургундски / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Ингредиенты:

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Говядина – 1,5 кг

Растительное масло – 30 мл

Сливочное масло – 100 г

Мука – 20 г

Шампиньоны – 400 г

Мелкий лук – 20-24 шт.

Сало без кожи – 200 г

Молотый черный перец, соль – по вкусу

Для маринада:

Луковица (большая) – 1 шт.

Лук-шалот – 3 шт.

Подсолнечное масло – 20 мл

Красное вино – 1 л

Тимьян – веточка

Лавровый лист – 1 шт.

Молотый черный перец

Как приготовить:

Мясо нарезать, влить растительное масло и красное вино. Добавить очищенные и мелко нарезанные лук и лук-шалот, тимьян, лавровый лист и перец. Перемешать. Накрыть пищевой пленкой и поставить мариноваться на сутки в холодильнике. Достать мясо, маринад процедить, ингредиенты оставить. В чугунную емкость налить 30 мл растительного масла и положить 60 г сливочного масла. Равномерно обжарить мясо до золотистой корочки. Слить в чашку мясной сок. Разогреть в той же емкости 20 г сливочного масла, добавить мясо, мясной сок и ингредиенты маринада. Присыпать мукой. Обжарить на сильном огне, постоянно переворачивая мясо. Отдельно закипятить маринад и залить мясо. Посолить и поперчить. Накрыть крышкой кастрюлю и томить на медленном огне 2,5 часа. Очистить грибы и луковички. За час до готовности мяса нарезать сало кубиками, обжарить на медленном огне 7-8 минут. Сало достать, добавить в сотейник, где жарилось сало, лук и тушить 10 минут под крышкой на медленном огне. Снять сотейник с огня и смешать в нем сало с луком. Обжарить грибы на сливочном масле 5 минут на среднем огне. Добавить к салу. Убрать из кастрюли, где тушится говядина, тимьян и лавровый лист. Положить к мясу лук, сало и грибы, тушить еще полчаса.

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