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Рецепты на завтрак – гратен с курицей и турецкий салат с помидорами и орехами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 сентября, 07:01
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Для гратена по желанию курицу можно заменить беконом. Пока он запекается, приготовьте салат из помидоров с грецкими орехами, который заправляется гранатовым соусом
Гратен с курицей и турецкий салат к завтраку
Гратен с курицей и турецкий салат к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Если у вас остался вареный картофель со вчерашнего ужина, то кроме тортильи и оладий, его можно использовать в гратене. Сам гратен запекайте или в большой форме, или в формочках для кексов. Пока будет готовиться ваш гратен, можно приступать к салату. В Турции он называется "Гавурда". Особенность – гранатовый соус, которым его нужно заправить.

Гратен из картофеля с курицей

Гратен с курицей
Гратен с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт.;
  • жирные сливки – 250 мл;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • курица или бекон – по вкусу;
  • мускатный орех;
  • пара веточек тимьяна;
  • сливочное масло, соль.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить, нарезать тонкими кружками.
  2. Обжарить на сливочном масле измельченный чеснок, добавить бекон или курицу. Готовить три-пять минут.
  3. Влить сливки, приправить молотым мускатным орехом и добавить тимьян. Прогреть сливки в течение нескольких минут.
  4. Формочки для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофель веером.
  5. Залить сливками с беконом, посыпать тертым сыром.
  6. Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов.
  7. Украсить зеленью.

Турецкий салат

Турецкий салат
Турецкий салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/

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Ингредиенты:

  • помидоры – 4 шт.;
  • красный лук – 2 шт.;
  • грецкие орехи – 100 г;
  • наршараб (гранатовый соус) – 4-5 ст. л.;
  • соль, паприка, острый красный перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Помидоры и лук нарезать кубиками. Зелень и орехи измельчить.
  2. Соединить ингредиенты. Добавить специи по вкусу и гранатовый соус. Перемешать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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