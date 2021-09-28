Рецепты на завтрак – гратен с курицей и турецкий салат с помидорами и орехами

Для гратена по желанию курицу можно заменить беконом. Пока он запекается, приготовьте салат из помидоров с грецкими орехами, который заправляется гранатовым соусом

Гратен с курицей и турецкий салат к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Если у вас остался вареный картофель со вчерашнего ужина, то кроме тортильи и оладий, его можно использовать в гратене. Сам гратен запекайте или в большой форме, или в формочках для кексов. Пока будет готовиться ваш гратен, можно приступать к салату. В Турции он называется "Гавурда". Особенность – гранатовый соус, которым его нужно заправить.

Гратен из картофеля с курицей

Гратен с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.;

жирные сливки – 250 мл;

чеснок – 2-3 зуб.;

сыр твердый – 50 г;

курица или бекон – по вкусу;

мускатный орех;

пара веточек тимьяна;

сливочное масло, соль.

Как приготовить:

Картофель очистить, нарезать тонкими кружками. Обжарить на сливочном масле измельченный чеснок, добавить бекон или курицу. Готовить три-пять минут. Влить сливки, приправить молотым мускатным орехом и добавить тимьян. Прогреть сливки в течение нескольких минут. Формочки для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофель веером. Залить сливками с беконом, посыпать тертым сыром. Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов. Украсить зеленью.

Турецкий салат

Турецкий салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/

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Ингредиенты:

помидоры – 4 шт.;

красный лук – 2 шт.;

грецкие орехи – 100 г;

наршараб (гранатовый соус) – 4-5 ст. л.;

соль, паприка, острый красный перец – по вкусу.

Как приготовить: