Греческая мусака с картофелем – вкусный рецепт с видео

Баклажаны можно приготовить по-разному. Например, пожарить их с острым перцем, рикоттой и медом – такими вы их точно не пробовали.
А можно пойти проверенным путем и приготовить греческую мусаку. Интересно, что ее готовят не только в этой стране. В разных вариациях ее считают своей в Турции, Болгарии и в других странах.
В любом случае получится аппетитное блюдо, наполненное мощными ароматами.
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Автор рецепта Tanya Shpilko предлагает добавить к фаршу полстакана сухого красного вина.
Мусака с картофелем
Ингредиенты на 7 порций:
- 2-3 крупных баклажана;
- 4-5 средних картофелин;
- 500 г говяжьего (бараньего) фарша;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 400 г томатов в собственном соку;
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;
- 1 ч. л. сахара;
- 1/3 ч. л. молотой корицы;
- ½ ч. л. сухого орегано;
- 1 лавровый лист;
- оливковое (или растительное) масло для жарки;
- 1 ч. л. сливочного масла.
Соус бешамель:
- 500 мл молока;
- 30 г сливочного масла;
- 3 ст. л. муки;
- соль ;
- щепотка мускатного ореха;
- 2 яйца;
- горсть пармезана + для посыпки.
Здесь найдете рецепт вкусной закуски к мясу. Это баклажаны в кисло-сладком маринаде.
Как приготовить:
- Баклажаны нарезать ломтиками толщиной 7-8 мм. Противень хорошо смазать оливковым (или растительным) маслом, выложить баклажаны, посыпать солью, черным молотым перцем, орегано, сбрызнуть оливковым маслом и запечь в разогретой до 180-200 градусов духовке около 25 минут.
- Мелко порубить лук и чеснок. На разогретую сковороду налить 2-3 ст. л. оливкового масла, обжарить лук на среднем огне до золотистого цвета несколько минут. Ближе к концу добавить чеснок, обжарить 1 минуту.
- Добавить фарш, увеличить огонь и обжарить, разбивая крупные комки лопаткой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить корицу.
- Добавить томатную пасту, немного обжарить и добавить томаты в собственном соку. При необходимости подсолить, добавить сахар по вкусу, положить лавровый лист и тушить на маленьком огне 25 -30 минут под крышкой.
- Картофель очистить, нарезать тонкими пластинами толщиной примерно полсантиметра. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до золотистого цвета (до готовности доводить не нужно). Выложить на на бумажное полотенце.
- Для соуса в сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло. Добавить 3 столовые ложки муки и перемешать. Когда мука немного потемнеет и приобретет ореховый аромат, примерно через минуту, постепенно влить пол-литра молока. Довести соус до кипения, постоянно помешивая. Посолить, добавить мускатный орех, проварить еще 2-3 минуты.
- Снять с огня, добавить яйца, горсть пармезана и активно перемешать.
- В форму для запекания уложить картофель, посолить, посыпать сыром. Выложить мясной соус. Сверху – баклажаны, залить бешамелем, присыпать пармезаном.
- Запекать в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 30 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10-15 минут перед тем, как нарезать на порции.
Подробней узнать, как приготовить мусаку с картофелем, можно из видео.