Греческая мусака с картофелем – вкусный рецепт с видео

Нужно по несколько штук баклажанов, картофеля и говяжий фарш. Мусака запекается с соусом бешамель, в этом рецепте украшается горстью тертого пармезана

Как приготовить мусаку / Фото: Depositphotos

Баклажаны можно приготовить по-разному. Например, пожарить их с острым перцем, рикоттой и медом – такими вы их точно не пробовали.

А можно пойти проверенным путем и приготовить греческую мусаку. Интересно, что ее готовят не только в этой стране. В разных вариациях ее считают своей в Турции, Болгарии и в других странах.

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В любом случае получится аппетитное блюдо, наполненное мощными ароматами.

Автор рецепта Tanya Shpilko предлагает добавить к фаршу полстакана сухого красного вина.

Мусака с картофелем

Мусака с баклажанами и картошкой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на 7 порций:

2-3 крупных баклажана;

4-5 средних картофелин;

500 г говяжьего (бараньего) фарша;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. томатной пасты;

400 г томатов в собственном соку;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;

1 ч. л. сахара;

1/3 ч. л. молотой корицы;

½ ч. л. сухого орегано;

1 лавровый лист;

оливковое (или растительное) масло для жарки;

1 ч. л. сливочного масла.

Соус бешамель:

500 мл молока;

30 г сливочного масла;

3 ст. л. муки;

соль ;

щепотка мускатного ореха;

2 яйца;

горсть пармезана + для посыпки.

Здесь найдете рецепт вкусной закуски к мясу. Это баклажаны в кисло-сладком маринаде.

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Как приготовить:

Баклажаны нарезать ломтиками толщиной 7-8 мм. Противень хорошо смазать оливковым (или растительным) маслом, выложить баклажаны, посыпать солью, черным молотым перцем, орегано, сбрызнуть оливковым маслом и запечь в разогретой до 180-200 градусов духовке около 25 минут. Мелко порубить лук и чеснок. На разогретую сковороду налить 2-3 ст. л. оливкового масла, обжарить лук на среднем огне до золотистого цвета несколько минут. Ближе к концу добавить чеснок, обжарить 1 минуту. Добавить фарш, увеличить огонь и обжарить, разбивая крупные комки лопаткой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить корицу. Добавить томатную пасту, немного обжарить и добавить томаты в собственном соку. При необходимости подсолить, добавить сахар по вкусу, положить лавровый лист и тушить на маленьком огне 25 -30 минут под крышкой. Картофель очистить, нарезать тонкими пластинами толщиной примерно полсантиметра. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до золотистого цвета (до готовности доводить не нужно). Выложить на на бумажное полотенце. Для соуса в сотейнике на небольшом огне растопить сливочное масло. Добавить 3 столовые ложки муки и перемешать. Когда мука немного потемнеет и приобретет ореховый аромат, примерно через минуту, постепенно влить пол-литра молока. Довести соус до кипения, постоянно помешивая. Посолить, добавить мускатный орех, проварить еще 2-3 минуты. Снять с огня, добавить яйца, горсть пармезана и активно перемешать. В форму для запекания уложить картофель, посолить, посыпать сыром. Выложить мясной соус. Сверху – баклажаны, залить бешамелем, присыпать пармезаном. Запекать в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 30 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10-15 минут перед тем, как нарезать на порции.

Подробней узнать, как приготовить мусаку с картофелем, можно из видео.