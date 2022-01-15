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Греческая запеканка из макарон и фарша – как приготовить нежную пастицио

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 января, 12:04
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Традиционно для пастицио нужен говяжий фарш, к нему обязательно добавляется немного мускатного ореха. Еще в начинку идут помидоры и лук. Заливается запеканка соусом бешамель
Греческая запеканка пастицио
Греческая запеканка пастицио / Фото: instagram.com/tanyaa_ellada

Сразу скажем, пастицио ни в коем случае нельзя путать с классической лазаньей. И не потому, что греки могут обидеться, а потому, что некоторые отличия есть.

Для пастицио нужен говяжий фарш, в который обязательно добавляется мускатный орех и тушеные овощи.

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Во-вторых, она готовится из макарон. И главная особенность – нужно постараться и выложить макароны красиво. То есть чтобы они лежали параллельно друг другу. Тогда пастицио получится максимально симпатичной.

В рецепте от tanyaa_ellada запеканка щедро посыпается твердым сыром и кусочками сливочного масла.

Греческая запеканка пастицио

Ингредиенты:

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  • по 500 г говяжьего фарша, макарон;
  • 1 лук (мелко нарезанный);
  • 2 большие помидора (мелко нарезанные);
  • 1/2 пучка петрушки (измельченная);
  • 2 яйца;
  • мускатный орех;
  • 100 г твердого сыра (натертого);
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • соль, перец – по вкусу;
  • оливковое масло.

Для соуса:

  • по 2 ст. л. муки, сливочного масла;
  • 0,5 литра молока;
  • лавровый лист;
  • соль, перец – по вкусу.

Еще можно попробовать на вкус греческую тушеную капусту лаханоризо, она готовится с рисом.

Как приготовить:

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  1. Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло. Постепенно добавить горячее молоко и муку, постоянно помешивая. Добавить лавровый лист, соль, перец. Готовить 2-3 минуты.
  2. Когда начнет образовываться крем, убавить огонь.
  3. Отварить макароны до полной готовности в подсоленной воде. Процедить.
  4. На оливковом масле обжарить лук до золотистого цвета, добавить фарш и помешать, разбивая комочки. Через 5-7 минут добавить помидоры, соль, перец, мускатный орех и петрушку. Тушить до выпаривания жидкости.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов. Слегка смазать форму для запекания оливковым маслом.
  6. Перемешать чуть-чуть охлажденные макароны со взбитыми яйцами и половину выложить на противень.
  7. Посыпать макароны сыром (половиной), затем – фарш, сверху остальные макароны, залить соусом, сверху еще раз посыпать сыром и положить нарезанное масло.
  8. Запекать 30-40 минут. Когда пастицио будет готова, дать остыть. При подачей нарезать на четырехугольные порции.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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