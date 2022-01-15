Греческая запеканка из макарон и фарша – как приготовить нежную пастицио

Сразу скажем, пастицио ни в коем случае нельзя путать с классической лазаньей. И не потому, что греки могут обидеться, а потому, что некоторые отличия есть.
Для пастицио нужен говяжий фарш, в который обязательно добавляется мускатный орех и тушеные овощи.
Во-вторых, она готовится из макарон. И главная особенность – нужно постараться и выложить макароны красиво. То есть чтобы они лежали параллельно друг другу. Тогда пастицио получится максимально симпатичной.
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В рецепте от tanyaa_ellada запеканка щедро посыпается твердым сыром и кусочками сливочного масла.
Греческая запеканка пастицио
Ингредиенты:
- по 500 г говяжьего фарша, макарон;
- 1 лук (мелко нарезанный);
- 2 большие помидора (мелко нарезанные);
- 1/2 пучка петрушки (измельченная);
- 2 яйца;
- мускатный орех;
- 100 г твердого сыра (натертого);
- 1 ст. л. сливочного масла;
- соль, перец – по вкусу;
- оливковое масло.
Для соуса:
- по 2 ст. л. муки, сливочного масла;
- 0,5 литра молока;
- лавровый лист;
- соль, перец – по вкусу.
Еще можно попробовать на вкус греческую тушеную капусту лаханоризо, она готовится с рисом.
Как приготовить:
- Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло. Постепенно добавить горячее молоко и муку, постоянно помешивая. Добавить лавровый лист, соль, перец. Готовить 2-3 минуты.
- Когда начнет образовываться крем, убавить огонь.
- Отварить макароны до полной готовности в подсоленной воде. Процедить.
- На оливковом масле обжарить лук до золотистого цвета, добавить фарш и помешать, разбивая комочки. Через 5-7 минут добавить помидоры, соль, перец, мускатный орех и петрушку. Тушить до выпаривания жидкости.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Слегка смазать форму для запекания оливковым маслом.
- Перемешать чуть-чуть охлажденные макароны со взбитыми яйцами и половину выложить на противень.
- Посыпать макароны сыром (половиной), затем – фарш, сверху остальные макароны, залить соусом, сверху еще раз посыпать сыром и положить нарезанное масло.
- Запекать 30-40 минут. Когда пастицио будет готова, дать остыть. При подачей нарезать на четырехугольные порции.