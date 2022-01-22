Рецепт греческих фрикаделек – подаются в соусе с ароматом лимона

Фарш можно брать любой, в составе фрикаделек есть немного риса. Соус готовится на основе яиц и лимонного сока. Подавать блюдо нужно горячим

Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Сложно найти страну, в которой бы не было своих личных фрикаделек. Мы рассказывали о пяти самых известных.

В Греции есть свои и называются они юварлакья. К ним подается ароматный и нежный соус авголемоно, готовят его на основе яиц и лимонного сока.

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Интересная также у этих фрикаделек подача – они щедро заливаются соусом, отчего можно подумать, что это суп.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

Греческие фрикадельки юварлакья

Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

500 г фарша;

1 луковица;

45 г пропаренного риса;

1,2 л куриного бульона;

петрушка, соль, перец.

Как приготовить фрикадельки из Испании и соус к ним на основе вина – читайте здесь.

Для соуса:

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1 яйцо;

45 г сока лимона.

Как приготовить: