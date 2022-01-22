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Рецепт греческих фрикаделек – подаются в соусе с ароматом лимона

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 января, 12:22
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Фарш можно брать любой, в составе фрикаделек есть немного риса. Соус готовится на основе яиц и лимонного сока. Подавать блюдо нужно горячим
Греческие фрикадельки юварлакья
Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Сложно найти страну, в которой бы не было своих личных фрикаделек. Мы рассказывали о пяти самых известных.

В Греции есть свои и называются они юварлакья. К ним подается ароматный и нежный соус авголемоно, готовят его на основе яиц и лимонного сока.

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Интересная также у этих фрикаделек подача – они щедро заливаются соусом, отчего можно подумать, что это суп.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

Греческие фрикадельки юварлакья

Греческие фрикадельки юварлакья
Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

  • 500 г фарша;
  • 1 луковица;
  • 45 г пропаренного риса;
  • 1,2 л куриного бульона;
  • петрушка, соль, перец.

Как приготовить фрикадельки из Испании и соус к ним на основе вина – читайте здесь.

Для соуса:

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  • 1 яйцо;
  • 45 г сока лимона.

Как приготовить:

  1. Лук мелко нарезать. Соединить с фаршем. Добавить рис, яйцо, измельченную петрушку. Довести до вкуса солью и перцем.
  2. Сформировать небольшие фрикадельки размером с грецкий орех. Выложить в сковороду, залить бульоном и довести до кипения.
  3. Для соуса яйца взбить. Тонкой струйкой ввести сок лимона, взбивая. Добавить 150 мл горячего бульона из-под фрикаделек, перемешать.
  4. Вылить соус к фрикаделькам и готовить до загустения соуса. Украсить зеленью и сразу же подавать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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