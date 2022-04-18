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Греческий хлеб на сковороде – готовят с начинкой из брынзы или феты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 апреля, 12:51
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А вот подавать лепешки тиганопсомо можно с небольшим количеством меда. Он приятно оттенит кислинку сыра
Греческие лепешки с медом
Греческие лепешки с медом / Фото: miakouppa.com

В Греции самой разной выпечки из различных видов теста, но обязательно с национальной гордостью – фетой, очень много.

Хлеб на сковороде тиганопсомо подают на завтрак или обед. Эти лепешки получаются очень сочными за счет той самой феты или брынзы.

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Важно не переборщить с начинкой, чтобы в процессе обжаривания она не оказалась в сковороде. Поэтому сделайте несколько проколов вилкой на каждой лепешке.

К фете можно добавить самые разные сушеные травы, обязательно подавайте тиганопсомо с медом.

Рецепт от фудблогера vinegretteblog.

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Греческий хлеб тиганопсомо

Греческий хлеб тиганопсомо
Греческий хлеб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_

Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 8 г сухих дрожжей;
  • по 0,5 ч. л. сахара, соли и перца;
  • 1 ч. л. орегано;
  • 300 мл теплой воды;
  • 2 ч. л. оливкового масла.

Для начинки:

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  • 350 г феты или брынзы;
  • сушеные травы.

Здесь узнаете, как сделать греческое гороховое пюре фаву.

Как приготовить:

  1. Смешать муку с дрожжами, соль, орегано, сахар, оливковое масло, перец.
  2. Добавить теплую воду, замесить тесто в течение 5-7 минут. Сформировать шар и убрать под пленкой в теплое место на 40-60 минут.
  3. Разделить тесто на 10 частей, раскатать в тонкие лепешки толщиной 3 мм.
  4. Фету смешать с травами, сформировать тиганопсомо.
  5. Жарить на небольшом количестве хорошо разогретого масла. Подавать с медом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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