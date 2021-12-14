Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Гречотто с шампиньонами – итальянский взгляд на нашу любимую гречку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
14 декабря, 17:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Италии это блюдо называется сараченотто. То есть каша из сарацинского зерна, то есть из гречки. Кашу нужно максимально разварить, а подавать, слегка притрусив пармезаном
Гречотто с грибами
Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

Если вы владеете несложным искусством приготовления ризотто, то с гречотто вы справитесь наверняка.

Думать о том, что о "черной каше" известно исключительно на наших просторах, неправильно. Гречку в Италии называют сарацинским зерном, отсюда и название блюда – сараченотто.

Реклама

Кстати, ризотто итальянцы могут готовить из перловки. Так что опять удивляться не нужно.

Вариантов у гречотто может быть много – в него добавляют и жареный бекон, и грудинку, всевозможные травы и даже немного белого вина вместо овощного или мясного бульона.

У фудблогера little_big_food гречотто с грибами. Она предлагает немного переварить гречку, так как консистенция гречотто не должна быть рассыпчатой.

Реклама

Гречотто с грибами

Ингредиенты:

  • Отварная гречка – 500 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан

Как приготовить:

  1. Грибы нарезать и обжарить на сухой сковороде или с совсем небольшим количеством масла. Когда грибы поджарятся, добавить нарезанный лук и на среднем огне тушить 5 минут.
  2. Влить сливки, добавить рубленный чеснок, готовить 5 минут на умеренном огне.
  3. Добавить готовую гречку, перемешать. Если видите, что суховато, то можно добавить воды. Тушить 5 минут.
  4. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять