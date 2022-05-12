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Грузинский суп шешамади к обеду – нужна вареная или консервированная фасоль

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 мая, 12:01
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Суп можно варить на воде или мясном бульоне. Идеально, если фасоль будет вареная. В конце шешамади можно немного пюрировать
Как приготовить грузинский суп шешамади
Как приготовить грузинский суп шешамади

Продолжаем знакомиться с лучшими представителями нашей любимой грузинской кухни. Как приготовить идеальное чкмерули из курицы, мы писали. Суп шешамади фасолевый, можно варить на мясном бульоне, но правильней, если он все-таки будет постным.

Фасоль для грузин – это, как для нас гречка, то есть ее используют часто и в больших количествах.

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Для шешамади нужна красная вареная фасоль, но можно немного нарушить правило и использовать консервированную. Жидкость слейте, а еще лучше – промойте в проточной воде.

Рецепт от фудблогера diana_di_recipes.

Грузинский суп шешамади

Грузинский суп шешамади
Грузинский суп шешамади / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

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Ингредиенты:⠀

  • 2,5 л мясного бульона;
  • 1,5 банки красной фасоли;
  • 2-3 шт. картофеля;
  • 2 средние луковицы;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. томатной пасты;
  • кинза, грецкие орехи, хмели-сунели, аджика.

Если любите куриные потроха, приготовьте грузинское кучмачи.

Как приготовить:

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  1. Картофель нарезать кубиками и положить в подсоленный бульон. После закипания убавить огонь и накрыть крышкой.
  2. Лук нарезать полукольцами. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить томатную пасту и немного бульона из кастрюли. Готовить 10 минут.
  3. Отправить зажарку к картофелю. Варить до готовности картофеля.
  4. Добавить специи по вкусу, выдавить чеснок и загрузить фасоль без жидкости. Варить 10 минут.
  5. Подавать с кинзой и грецкими орехами.

Здесь читайте, как готовят суп харчо грузины. ⠀

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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