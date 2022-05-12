Грузинский суп шешамади к обеду – нужна вареная или консервированная фасоль

Продолжаем знакомиться с лучшими представителями нашей любимой грузинской кухни. Как приготовить идеальное чкмерули из курицы, мы писали. Суп шешамади фасолевый, можно варить на мясном бульоне, но правильней, если он все-таки будет постным.
Фасоль для грузин – это, как для нас гречка, то есть ее используют часто и в больших количествах.
Для шешамади нужна красная вареная фасоль, но можно немного нарушить правило и использовать консервированную. Жидкость слейте, а еще лучше – промойте в проточной воде.
Рецепт от фудблогера diana_di_recipes.
Грузинский суп шешамади
Ингредиенты:⠀
- 2,5 л мясного бульона;
- 1,5 банки красной фасоли;
- 2-3 шт. картофеля;
- 2 средние луковицы;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- кинза, грецкие орехи, хмели-сунели, аджика.
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Как приготовить:
- Картофель нарезать кубиками и положить в подсоленный бульон. После закипания убавить огонь и накрыть крышкой.
- Лук нарезать полукольцами. Обжарить на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавить томатную пасту и немного бульона из кастрюли. Готовить 10 минут.
- Отправить зажарку к картофелю. Варить до готовности картофеля.
- Добавить специи по вкусу, выдавить чеснок и загрузить фасоль без жидкости. Варить 10 минут.
- Подавать с кинзой и грецкими орехами.
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