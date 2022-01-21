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Грузинское остри с говядиной – рецепт и для обеда, и для ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 января, 09:21
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Это согревающая и безусловно сытная еда. Нужна томатная паста и несколько штук свежих помидоров. Встречаются рецепты, где к остри добавляются маринованные огурцы
Как приготовить грузинское остри с говядиной
Как приготовить грузинское остри с говядиной / Фото: instagram.com/senyavdele/

Продолжаем предметное знакомство с грузинской кухней, давно признанной одной из лучших в мире. Мы рассказывали, как приготовить сытное оджахури со свининой, теперь вот это остри.

Для него нужно около килограмма хорошей говядины, томатная паста и свежая кинза.

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По рецепту ниже вы приготовите его за 45 минут. Есть варианты чуть подольше.

Например, предлагают сначала отварить мясо, потом нарезать и тушить в соусе со специями. Выбирайте оптимальный способ для себя.

Иногда можно встретить остри с маринованными огурцами или зелеными помидорами, но это на любителя. Хотя попробовать стоит. Если в процессе приготовления возникнет желание разнообразить набор специй – пожалуйста.

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Рецепт грузинского фудблогера shorena_geo_kitchen.

Грузинское остри – рецепт

Грузинское остри – рецепт
Грузинское остри – рецепт / Фото: instagram.com/senyavdele/

Ингредиенты:

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  • 700 г мякоти говядины;
  • 5 шт. лук;
  • 100 г томатной пасты;
  • 2 шт. помидоров;
  • соль, перец красный сушеный;
  • аджика, кинза свежая, петрушка;
  • чеснок – по вкусу;
  • 100 мл воды.

Если любите потроха, то стоит приготовить грузинское блюдо кучмачи из куриных сердечек.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать мелко, мясо нарезать кубиками примерно 2х2 сантиметра.
  2. Лук обжарить в кастрюле в небольшом количестве подсолнечного масла. Добавить мясо, перемешать и оставить тушиться.
  3. Через 15 минут добавить томатную пасту и измельченные помидоры. Перемешать. Еще через 15 минут налить воду, положить специи, аджику и измельченный чеснок. Тушить на маленьком огне до готовности.
  4. В конце добавить рубленную зелень.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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