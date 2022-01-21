Грузинское остри с говядиной – рецепт и для обеда, и для ужина

Это согревающая и безусловно сытная еда. Нужна томатная паста и несколько штук свежих помидоров. Встречаются рецепты, где к остри добавляются маринованные огурцы

Как приготовить грузинское остри с говядиной / Фото: instagram.com/senyavdele/

Продолжаем предметное знакомство с грузинской кухней, давно признанной одной из лучших в мире. Мы рассказывали, как приготовить сытное оджахури со свининой, теперь вот это остри.

Для него нужно около килограмма хорошей говядины, томатная паста и свежая кинза.

Реклама

По рецепту ниже вы приготовите его за 45 минут. Есть варианты чуть подольше.

Например, предлагают сначала отварить мясо, потом нарезать и тушить в соусе со специями. Выбирайте оптимальный способ для себя.

Иногда можно встретить остри с маринованными огурцами или зелеными помидорами, но это на любителя. Хотя попробовать стоит. Если в процессе приготовления возникнет желание разнообразить набор специй – пожалуйста.

Реклама

Рецепт грузинского фудблогера shorena_geo_kitchen.

Грузинское остри – рецепт

Грузинское остри – рецепт / Фото: instagram.com/senyavdele/

Ингредиенты:

Реклама

700 г мякоти говядины;

5 шт. лук;

100 г томатной пасты;

2 шт. помидоров;

соль, перец красный сушеный;

аджика, кинза свежая, петрушка;

чеснок – по вкусу;

100 мл воды.

Если любите потроха, то стоит приготовить грузинское блюдо кучмачи из куриных сердечек.

Как приготовить: