Грузинское остри с говядиной – рецепт и для обеда, и для ужина

Продолжаем предметное знакомство с грузинской кухней, давно признанной одной из лучших в мире. Мы рассказывали, как приготовить сытное оджахури со свининой, теперь вот это остри.
Для него нужно около килограмма хорошей говядины, томатная паста и свежая кинза.
По рецепту ниже вы приготовите его за 45 минут. Есть варианты чуть подольше.
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Например, предлагают сначала отварить мясо, потом нарезать и тушить в соусе со специями. Выбирайте оптимальный способ для себя.
Иногда можно встретить остри с маринованными огурцами или зелеными помидорами, но это на любителя. Хотя попробовать стоит. Если в процессе приготовления возникнет желание разнообразить набор специй – пожалуйста.
Рецепт грузинского фудблогера shorena_geo_kitchen.
Грузинское остри – рецепт
Ингредиенты:
- 700 г мякоти говядины;
- 5 шт. лук;
- 100 г томатной пасты;
- 2 шт. помидоров;
- соль, перец красный сушеный;
- аджика, кинза свежая, петрушка;
- чеснок – по вкусу;
- 100 мл воды.
Если любите потроха, то стоит приготовить грузинское блюдо кучмачи из куриных сердечек.
Как приготовить:
- Лук нарезать мелко, мясо нарезать кубиками примерно 2х2 сантиметра.
- Лук обжарить в кастрюле в небольшом количестве подсолнечного масла. Добавить мясо, перемешать и оставить тушиться.
- Через 15 минут добавить томатную пасту и измельченные помидоры. Перемешать. Еще через 15 минут налить воду, положить специи, аджику и измельченный чеснок. Тушить на маленьком огне до готовности.
- В конце добавить рубленную зелень.