"Грязный рис" из Луизианы, который отлично дополнит ваше будничное меню

Рецепт "грязного" риса завезли в США креольские переселенцы еще в 18-ом веке. Блюдо незамысловатое и не из дорогих продуктов, поэтому бедный люд с удовольствием им довольствовался. Главное условие для этого риса – наличие фарша и куриной печени. Именно она придает этой еде такой окрас. Ну и сам рис, он должен быть длиннозерным и приготовленным по всем его правилам.
"Грязный" рис из Луизианы
Ингредиенты:
- Свиной фарш – 400 г
- Печень куриная – 300 г
- Баклажан или корень сельдерея – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец чили и болгарский – по 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Рис длиннозерный – 1 стакан
- Вода – 2 стакана
- Тимьян (сухой или свежий) – 0,5 ч. л.
- Паприка молотая – 1 ч .л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
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- Разогреть растительное масло и обжарить до полуготовности фарш. Посолить, поперчить.
- Лук нарезать кубиками и добавить к фаршу. Затем нарезать баклажан и болгарский перец и также добавить к фаршу. Обжарить 5-7 минут.
- Куриную печень промыть, нарезать кубиком и добавить в фарш. Перемешать, добавить тимьян и паприку. Обжаривать в течение 5-10 минут.
- Промыть рис и выложить его сверху. Немного полить растительным маслом. Добавить измельченный чеснок.
- После того, как рис закипит, убавить огонь и готовить около 15 минут.
И еще один интересный рецепт риса Чарльстона узнаете из этого материала.
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