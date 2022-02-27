Гуляш по-техасски, подается с макаронами – как приготовить и простой рецепт

Еще этот гуляш напоминает макароны по-флотски, только побогаче. К фаршу нужно добавить вареную фасоль и томаты в собственном соку

Гуляш по-техасски / Фото: dinnersdishesanddesserts.com

Обычно, когда мы говорим "гуляш", то представляем нарезанное крупно мясо с овощами, тушеное с пряностями.

Оказывается, что в Техасе его представляют иначе. А именно – это говяжий фарш, тушеный с томатами в собственном соку и фасолью.

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Потом это все попадает к макаронам и готовится вместе около 20 минут.

Рецепт со страницы Тrimdownclub.com.

Гуляш по-техасски

Гуляш по-техасски / Фото: www.trimdownclub.com

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Ингредиенты:

15 мл оливкового масла;

2 шт. нарезанного лука;

450 г фарша;

1 шт. нарезанный болгарский перец;

150 г томатов в собственном соку;

1 ч. л. молотого черного перца;

1 ст. л. перца чили;

макароны;

1 зубчик чеснока, измельченный;

2 ч. л. сахара;

480 г консервированной или вареной фасоли.

Здесь узнаете рецепт огромной чикагской пиццы.

Как приготовить:

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