Гуляш по-техасски, подается с макаронами – как приготовить и простой рецепт

Гуляш по-техасски / Фото: dinnersdishesanddesserts.com
Обычно, когда мы говорим "гуляш", то представляем нарезанное крупно мясо с овощами, тушеное с пряностями.
Оказывается, что в Техасе его представляют иначе. А именно – это говяжий фарш, тушеный с томатами в собственном соку и фасолью.
Потом это все попадает к макаронам и готовится вместе около 20 минут.
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Рецепт со страницы Тrimdownclub.com.
Гуляш по-техасски
Гуляш по-техасски / Фото: www.trimdownclub.com
Ингредиенты:
- 15 мл оливкового масла;
- 2 шт. нарезанного лука;
- 450 г фарша;
- 1 шт. нарезанный болгарский перец;
- 150 г томатов в собственном соку;
- 1 ч. л. молотого черного перца;
- 1 ст. л. перца чили;
- макароны;
- 1 зубчик чеснока, измельченный;
- 2 ч. л. сахара;
- 480 г консервированной или вареной фасоли.
Здесь узнаете рецепт огромной чикагской пиццы.
Как приготовить:
- Обжарить лук до прозрачности, около 5 минут. Добавить фарш и болгарский перец, обжарить до румяного цвета.
- Слить лишний жир и добавить помидоры и фасоль. Добавить приправы и сахар, перемешать. Убавить огонь , тушить 30 минут.
- Отварить макароны, добавить г гуляшу и готовить под крышкой 20 минут.