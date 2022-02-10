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Хашбраун на завтрак – простой рецепт картофельно-сырного пирога

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 февраля, 07:00
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Это классика американских завтраков. Хашбраун можно приготовить большим или в виде драников. Подаются с глазуньей и жареными ломтиками бекона
Хашбраун на завтрак
Хашбраун на завтрак / Фото: instagram.com/cookscountry/

Продолжаем знакомиться со знаковыми завтраками. Хашбраун – это еще один классический американский. Также в этой стране любят готовить быстрый сэндвич с тунцом и сыром.

Хашбраун может быть большим, как наш. Он займет собой всю поверхность сковороды и буде с сыром внутри.

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Часто его готовят в виде драников. Частый завтрак – это когда хашбраун небольших размеров подается с глазуньей и ломтиками жареного бекона. Выглядит это так.

Американский завтрак
Американский завтрак / Фото: instagram.com/lagurme_kis

Рецепт со страницы whatiateforbreakfast.

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Хашбраун с сыром

Хашбраун с сыром
Хашбраун с сыром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • 2 яйца;
  • 150 г тертого сыра (твердый и моцарелла);
  • соль, перец, сушеный тимьян, розмарин.

Эти кексы с ветчиной и сыром можно брать на перекус и в школу, и на работу.

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Как приготовить:

  1. Картофель натереть, тщательно отжать сок. Вбить яйца, добавить специи и травы, перемешать.
  2. На сковороде разогреть растительное масло, выложить половину картофельное смеси, разровнять. Выложить сыр. Сверху – остальную картофельную массу. Жарить семь-восемь минут.
  3. Перевернуть хашбраун и готовить семь-восемь минут до золотистого цвета.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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