Хассельбак и "шайбы" из пюре с овощами и беконом – идеи для ужина с картофелем

Хассельбак похож на гармошку, нарезать овощ желательно тонким ножом. Если у вас старый картофель, то его нужно почистить. К "шайбам" из пюре добавляется бекон и болгарский перец

Оригинальные рецепты из картофеля к ужину / Фото: Коллаж: Сегодня

Шведский хассельбак был придуман в середине прошлого века в одноименном ресторане Стокгольма. Хассельбак не нужно путать с картофельными лодочками, он похож на гармошку. Нарезать картофель желательно тонким ножом. Чем больше будет надрезов, тем вкуснее. Если у вас старый картофель, то его желательно почистить.

К "шайбам" из пюре добавляется бекон и болгарский перец. Нужно отварить пюре, смешать с овощами и беконом и запечь в духовке.

Реклама

"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом

"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом / Фото: Ricette di Casa Mia

Ингредиенты:

Картофель – 700 г

Копченый бекон – 150 г

Болгарский перец – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Сливочное масло

Хлопья чили

Специи, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Реклама

Приготовить картофельное пюре. Копченый бекон нарезать, добавить чили и обжарить несколько минут. Добавить нарезанный кубиками болгарский перец, измельченный лук и обжарить овощи с беконом в течение 10 минут. Переложить к пюре и сверху натереть сыр. Перемешать. Сформировать из пюре "шайбы" и выложить на смазанный маслом противень или использовать металлические формы (смазать маслом). Запекать 15-20 минут при 180 градусах.

Хассельбак

Хассельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Реклама

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Розмарин, орегано – по 1 ч. л.

Перец, чеснок, соль – по вкусу

Для соуса:

Томаты в собственном соку – 180 г

Базилик – 2 ч. л.

Соль и перец – по вкусу

Как приготовить:

Картофель вымыть и нарезать тонкими полосками, не дорезая до конца. Выложить на противень, застеленный фольгой. Полить маслом, поспать специями и солью. Запекать при 200 градусах 30 минут. В сотейнике довести до кипения измельченные томаты, добавить специи, соль и тушить под крышкой на маленьком огне 10-15 минут. В форму для запекания вылить соус и переложить картофель. Запекать 15-20 минут.

Читайте также: