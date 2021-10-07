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Хассельбак и "шайбы" из пюре с овощами и беконом – идеи для ужина с картофелем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 октября, 15:40
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Хассельбак похож на гармошку, нарезать овощ желательно тонким ножом. Если у вас старый картофель, то его нужно почистить. К "шайбам" из пюре добавляется бекон и болгарский перец
Оригинальные рецепты из картофеля к ужину
Оригинальные рецепты из картофеля к ужину / Фото: Коллаж: Сегодня

Шведский хассельбак был придуман в середине прошлого века в одноименном ресторане Стокгольма. Хассельбак не нужно путать с картофельными лодочками, он похож на гармошку. Нарезать картофель желательно тонким ножом. Чем больше будет надрезов, тем вкуснее. Если у вас старый картофель, то его желательно почистить.

К "шайбам" из пюре добавляется бекон и болгарский перец. Нужно отварить пюре, смешать с овощами и беконом и запечь в духовке.

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"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом

"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом
"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом / Фото: Ricette di Casa Mia

Ингредиенты:

  • Картофель – 700 г
  • Копченый бекон – 150 г
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сливочное масло
  • Хлопья чили
  • Специи, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Приготовить картофельное пюре. Копченый бекон нарезать, добавить чили и обжарить несколько минут.
  2. Добавить нарезанный кубиками болгарский перец, измельченный лук и обжарить овощи с беконом в течение 10 минут.
  3. Переложить к пюре и сверху натереть сыр. Перемешать.
  4. Сформировать из пюре "шайбы" и выложить на смазанный маслом противень или использовать металлические формы (смазать маслом).
  5. Запекать 15-20 минут при 180 градусах.

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Хассельбак

Хассельбак
Хассельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Ингредиенты:

  • Картофель – 8 шт.
  • Розмарин, орегано – по 1 ч. л.
  • Перец, чеснок, соль – по вкусу

Для соуса:

  • Томаты в собственном соку – 180 г
  • Базилик – 2 ч. л.
  • Соль и перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Картофель вымыть и нарезать тонкими полосками, не дорезая до конца. Выложить на противень, застеленный фольгой. Полить маслом, поспать специями и солью.
  2. Запекать при 200 градусах 30 минут.
  3. В сотейнике довести до кипения измельченные томаты, добавить специи, соль и тушить под крышкой на маленьком огне 10-15 минут.
  4. В форму для запекания вылить соус и переложить картофель. Запекать 15-20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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