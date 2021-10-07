Хассельбак и "шайбы" из пюре с овощами и беконом – идеи для ужина с картофелем

Шведский хассельбак был придуман в середине прошлого века в одноименном ресторане Стокгольма. Хассельбак не нужно путать с картофельными лодочками, он похож на гармошку. Нарезать картофель желательно тонким ножом. Чем больше будет надрезов, тем вкуснее. Если у вас старый картофель, то его желательно почистить.
К "шайбам" из пюре добавляется бекон и болгарский перец. Нужно отварить пюре, смешать с овощами и беконом и запечь в духовке.
"Шайбы" из картофельного пюре с овощами и беконом
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Ингредиенты:
- Картофель – 700 г
- Копченый бекон – 150 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Сливочное масло
- Хлопья чили
- Специи, зеленый лук, соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Приготовить картофельное пюре. Копченый бекон нарезать, добавить чили и обжарить несколько минут.
- Добавить нарезанный кубиками болгарский перец, измельченный лук и обжарить овощи с беконом в течение 10 минут.
- Переложить к пюре и сверху натереть сыр. Перемешать.
- Сформировать из пюре "шайбы" и выложить на смазанный маслом противень или использовать металлические формы (смазать маслом).
- Запекать 15-20 минут при 180 градусах.
Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре
Хассельбак
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Розмарин, орегано – по 1 ч. л.
- Перец, чеснок, соль – по вкусу
Для соуса:
- Томаты в собственном соку – 180 г
- Базилик – 2 ч. л.
- Соль и перец – по вкусу
Как приготовить:
- Картофель вымыть и нарезать тонкими полосками, не дорезая до конца. Выложить на противень, застеленный фольгой. Полить маслом, поспать специями и солью.
- Запекать при 200 градусах 30 минут.
- В сотейнике довести до кипения измельченные томаты, добавить специи, соль и тушить под крышкой на маленьком огне 10-15 минут.
- В форму для запекания вылить соус и переложить картофель. Запекать 15-20 минут.
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