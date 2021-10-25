Хэллоуин 2021: рецепт тыквенных кексов с шоколадом

Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными. Впрочем, как и воздушные кексы "Паутинка", которые вам захочется печь не только на этот праздник.
Этот редакционный рецепт предусматривает наличие пшеничной и цельнозерновой муки и растительного масла. Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, взбитыми сливками, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Ингредиенты:
- по 1 1/2 чашки пшеничной и цельнозерновой муки;
- по 2 ч. л. разрыхлителя, соды, корицы и специй для тыквенного пирога;
- 1/2 ч. л. соли;
- 4 крупных яйца, взбитых вилкой;
- 1 чашка сахара;
- 425 г тыквенного пюре;
- 2 чашки растительного масла;
- 2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 175 градусов, смазать маслом формы для маффинов.
- Смешать муку, соду, разрыхлитель, соль, специи.
- Отдельно соединить яйца, растительное масло и тыквенное пюре, добавить сухую смесь, перемешать.
- Вмешать в тесто шоколадные капли или нарубленный шоколад.
- Выложить в формочки и выпекать примерно 20-25 минут.
- Остудить тыквенные кексы в форме в течение 5 минут, затем выложить на решетку и дать полностью остыть.
- Украсить выпечку по желанию.
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