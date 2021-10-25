Хэллоуин 2021: рецепт тыквенных кексов с шоколадом

Кексы выпекаются на пшеничной и цельнозерновой муке. Заранее подготовьте тыквенное пюре. Также в тесто идет шоколад, молочный или темный. Еще можно добавить изюм

Тыквенные кексы на Хэллоуин

Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными. Впрочем, как и воздушные кексы "Паутинка", которые вам захочется печь не только на этот праздник.

Этот редакционный рецепт предусматривает наличие пшеничной и цельнозерновой муки и растительного масла. Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, взбитыми сливками, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.

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Тыквенные кексы на Хэллоуин

Ингредиенты:

по 1 1/2 чашки пшеничной и цельнозерновой муки;

по 2 ч. л. разрыхлителя, соды, корицы и специй для тыквенного пирога;

1/2 ч. л. соли;

4 крупных яйца, взбитых вилкой;

1 чашка сахара;

425 г тыквенного пюре;

2 чашки растительного масла;

2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада.

Как приготовить: