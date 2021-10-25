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Хэллоуин 2021: рецепт тыквенных кексов с шоколадом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 14:58
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Кексы выпекаются на пшеничной и цельнозерновой муке. Заранее подготовьте тыквенное пюре. Также в тесто идет шоколад, молочный или темный. Еще можно добавить изюм
Тыквенные кексы на Хэллоуин
Тыквенные кексы на Хэллоуин

Тыквенные кексы с шоколадом – один из самых простых десертов на Хэллоуин. Они легко готовятся и получаются очень вкусными. Впрочем, как и воздушные кексы "Паутинка", которые вам захочется печь не только на этот праздник.

Этот редакционный рецепт предусматривает наличие пшеничной и цельнозерновой муки и растительного масла. Кексы на Хэллоуин можно украсить кремом, взбитыми сливками, растопленным шоколадом или тематическими шпажками. Вы также можете вырезать из бумаги трафарет, приложить его в выпечке и посыпать сахарной пудрой, чтобы получился рисунок.

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Тыквенные кексы на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • по 1 1/2 чашки пшеничной и цельнозерновой муки;
  • по 2 ч. л. разрыхлителя, соды, корицы и специй для тыквенного пирога;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 4 крупных яйца, взбитых вилкой;
  • 1 чашка сахара;
  • 425 г тыквенного пюре;
  • 2 чашки растительного масла;
  • 2 чашки шоколадных капель или 100 г мелко порубленного шоколада.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 175 градусов, смазать маслом формы для маффинов.
  2. Смешать муку, соду, разрыхлитель, соль, специи.
  3. Отдельно соединить яйца, растительное масло и тыквенное пюре, добавить сухую смесь, перемешать.
  4. Вмешать в тесто шоколадные капли или нарубленный шоколад.
  5. Выложить в формочки и выпекать примерно 20-25 минут.
  6. Остудить тыквенные кексы в форме в течение 5 минут, затем выложить на решетку и дать полностью остыть.
  7. Украсить выпечку по желанию.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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