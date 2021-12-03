Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Холодец на Новый год-2022: как приготовить его идеально и лучшие рецепты для разного мяса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 декабря, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Холодец получится мутным, если будет бурлить и кипеть. Он должен вариться на максимально слабом огне. Нежелательно добавлять в бульон молотый перец, он испортит прозрачность
Как идеально приготовить холодец и лучшие рецепты на Новый год-2022
Как идеально приготовить холодец и лучшие рецепты на Новый год-2022 / Фото: Инстаграм

Мы помним, что хозяин Нового года-2022 любит, чтобы на столе было много мясного разнообразия.

Холодец – это та еда, которая готовится несколько раз в году, и для миллионов этот раз – именно новогодний стол. И будет очень обидно, если холодец не получится.

Реклама

А так бывает часто: он не застыл, помутнел, недостаточно ароматный. Это значит, что допускаются грубые ошибки. Например, рассчитаны неправильные пропорции воды и мяса.

Поэтому нужно еще раз повторить правила приготовления холодца, чтобы он получился таким, как надо. Все наблюдения по этому поводу собраны из блогов профессиональных кулинаров и форумов заядлых хозяек.

Правильные пропорции

Именно от них зависит цвет холодца, текстура и степень его застывания.

Реклама

Есть проверенная формула, которую легко запомнить и применять.

Итак: на 3 литра воды комнатной температуры нужно не меньше 1,5 кг мяса на кости. И не меньше 300 г чистого мяса.

Температура бульона во время варки

Стоит запомнить, что будущий холодец не должен кипеть и бурлить. Тогда жир из мяса сделает его мутным и некрасивым.

Реклама

Что делать?

Выложить мясо в кастрюлю, залить водой комнатной температуры. Затем довести на медленном огне до кипения и сразу же максимально убавить огонь.

После того, как добавите соль, нужно убрать пену с поверхности. И уже через 15-20 минут можно добавлять специи, овощи.

Читайте также:

Сколько варить бульон?

В среднем – 7 часов. Понятно, что холодец из курицы или индейки варится около 5 часов. Процеживать его сразу не нужно. Пусть постоит на плите, пока из горячего не превратится в теплый.

Читайте также:

Секретные ингредиенты для бульона

Несмотря на то, что у каждого есть свой проверенный набор специй и овощей, есть еще несколько интересных советов по этому поводу.

Если разрезать очищенную луковицу и морковь пополам, обжарить их на сухой сковороде до подпалин, добавить в бульон – получится золотистый оттенок холодца.

Лавровый лист. Многие кулинары советуют класть его в самом начале варки на несколько минут, затем убрать.

Чеснок, если любите, тоже можно добавить в самом конце. Его нужно раздавить ножом.

Черный перец. Советуют использовать перец горошком, молотый может давать помутнение бульона.

Лучшие рецепты холодца на Новый год-2022

Холодец из индейки

Холодец из индейки
Холодец из индейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 1 шт. луковица, морковь, крыло индейки;
  • 2 индюшиные шеи;
  • 2 пучка зелени;
  • 1,5 ч. л. измельченных сухих кореньев;
  • соль, перец горошком.

Как приготовить:

  1. Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо.
  2. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа.
  3. Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа.
  4. За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем.
  5. Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить.
  6. Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам.
  7. Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.

Читайте также:

Холодец из говядины

Вкусный холодец
Вкусный холодец / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 2 говяжьих голяшки;
  • 1 кг мякоти говядины;
  • по 1 шт. морковь, луковица, головка чеснока;
  • 1 корень петрушки или пастернака, или немного сельдерея;
  • по 3-4 веточки сельдерея, петрушки;
  • черный перец горошком, душистый перец горошком;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Вымыть и сложить голяшки в большую кастрюлю. Залить 5 л холодной воды и поставить на умеренный огонь.
  2. Как только вода закипит, убавить огонь до минимума и снять пену и жир.
  3. Добавить лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варить без крышки 3-4 часа.
  4. Мякоть говядины нарезать. Cложить в миску, залить кипятком. Оставить на 3-5 минут.
  5. Слить кипяток и переложить в кастрюлю с голяшками. Варить холодец еще 3-4 часа. За полчаса до окончания варки слегка посолите.
  6. Дать немного остыть и процедить бульон. Дать остыть полностью.
  7. Отделить мясо от кости, мякоть нарезать.
  8. Мелко нарезать листья петрушки, смешать с мясом, посолить. Разложить по лоткам.
  9. Чеснок измельчить. Выложить на дуршлаг, застеленный марлей.
  10. Снять жир с поверхности бульона. Разогреть бульон, посолить по вкусу и процедить его через чеснок.
  11. Залит бульоном мясо, остудить до комнатной температуры. Убрать в холодильник.

Читайте также:

Холодец из свиных ножек

Холодец из свиных ножек
Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 700 г свиных ножек;
  • 1,4 кг говядины;
  • 1 стакан молока;
  • 1-2 шт. моркови;
  • 10 горошин черного перца;
  • по 1 шт. гвоздика, лук, лавровый лист;
  • 1,5-2 ч. л. соли;
  • лимонная кислота – щепотка;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 10 веточек укропа.

Как приготовить:

  1. Свиные ножки очистить, помыть, разрезать вдоль. Залить молоком и долить воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставить на 30 минут.
  2. Говядину помыть и залить водой на 30 минут.
  3. Ножки очистить и сложить в кастрюлю. Вода должна полностью покрывать мясо. Довести до кипения. Когда поднимется пена, слить воду, промыть мясо и кастрюлю.
  4. Залить воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положить свиные ножки и говядину. Довести до легкого кипения, уменьшить огонь и снять пену. Добавить щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
  5. Варить на очень медленном огне 3 часа.
  6. Луковицу в шелухе помыть. Морковь и корень петрушки очистить. Добавить к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолить бульон, чтобы он был немного пересолен.
  7. Варить еще час. Снять с огня и убрать мясо и овощи. Морковь и мясо оставьте охлаждаться.
  8. Убрать жир. Перетереть чеснок со щепоткой соли, добавить в бульон и размешать. Оставить на 15-20 минут.
  9. Отделить мясо от костей. Разделить на волокна. Выложить в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
  10. Вырезать из вареной моркови цветы и выложить на мясо.
  11. Бульон процедить, залить мясо слоем 2-2,5 см. Измельчить укроп и посыпать будущий холодец.
  12. Убрать в холодильник на 4-5 часов.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять