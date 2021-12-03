Холодец на Новый год-2022: как приготовить его идеально и лучшие рецепты для разного мяса

Холодец получится мутным, если будет бурлить и кипеть. Он должен вариться на максимально слабом огне. Нежелательно добавлять в бульон молотый перец, он испортит прозрачность

Как идеально приготовить холодец и лучшие рецепты на Новый год-2022 / Фото: Инстаграм

Мы помним, что хозяин Нового года-2022 любит, чтобы на столе было много мясного разнообразия.

Холодец – это та еда, которая готовится несколько раз в году, и для миллионов этот раз – именно новогодний стол. И будет очень обидно, если холодец не получится.

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А так бывает часто: он не застыл, помутнел, недостаточно ароматный. Это значит, что допускаются грубые ошибки. Например, рассчитаны неправильные пропорции воды и мяса.

Поэтому нужно еще раз повторить правила приготовления холодца, чтобы он получился таким, как надо. Все наблюдения по этому поводу собраны из блогов профессиональных кулинаров и форумов заядлых хозяек.

Правильные пропорции

Именно от них зависит цвет холодца, текстура и степень его застывания.

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Есть проверенная формула, которую легко запомнить и применять.

Итак: на 3 литра воды комнатной температуры нужно не меньше 1,5 кг мяса на кости. И не меньше 300 г чистого мяса.

Температура бульона во время варки

Стоит запомнить, что будущий холодец не должен кипеть и бурлить. Тогда жир из мяса сделает его мутным и некрасивым.

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Что делать?

Выложить мясо в кастрюлю, залить водой комнатной температуры. Затем довести на медленном огне до кипения и сразу же максимально убавить огонь.

После того, как добавите соль, нужно убрать пену с поверхности. И уже через 15-20 минут можно добавлять специи, овощи.

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Сколько варить бульон?

В среднем – 7 часов. Понятно, что холодец из курицы или индейки варится около 5 часов. Процеживать его сразу не нужно. Пусть постоит на плите, пока из горячего не превратится в теплый.

Секретные ингредиенты для бульона

Несмотря на то, что у каждого есть свой проверенный набор специй и овощей, есть еще несколько интересных советов по этому поводу.

Если разрезать очищенную луковицу и морковь пополам, обжарить их на сухой сковороде до подпалин, добавить в бульон – получится золотистый оттенок холодца.

Лавровый лист. Многие кулинары советуют класть его в самом начале варки на несколько минут, затем убрать.

Чеснок, если любите, тоже можно добавить в самом конце. Его нужно раздавить ножом.

Черный перец. Советуют использовать перец горошком, молотый может давать помутнение бульона.

Лучшие рецепты холодца на Новый год-2022

Холодец из индейки

Холодец из индейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

по 1 шт. луковица, морковь, крыло индейки;

2 индюшиные шеи;

2 пучка зелени;

1,5 ч. л. измельченных сухих кореньев;

соль, перец горошком.

Как приготовить:

Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа. Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа. За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем. Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить. Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам. Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.

Холодец из говядины

Вкусный холодец / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

2 говяжьих голяшки;

1 кг мякоти говядины;

по 1 шт. морковь, луковица, головка чеснока;

1 корень петрушки или пастернака, или немного сельдерея;

по 3-4 веточки сельдерея, петрушки;

черный перец горошком, душистый перец горошком;

соль.

Как приготовить:

Вымыть и сложить голяшки в большую кастрюлю. Залить 5 л холодной воды и поставить на умеренный огонь. Как только вода закипит, убавить огонь до минимума и снять пену и жир. Добавить лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варить без крышки 3-4 часа. Мякоть говядины нарезать. Cложить в миску, залить кипятком. Оставить на 3-5 минут. Слить кипяток и переложить в кастрюлю с голяшками. Варить холодец еще 3-4 часа. За полчаса до окончания варки слегка посолите. Дать немного остыть и процедить бульон. Дать остыть полностью. Отделить мясо от кости, мякоть нарезать. Мелко нарезать листья петрушки, смешать с мясом, посолить. Разложить по лоткам. Чеснок измельчить. Выложить на дуршлаг, застеленный марлей. Снять жир с поверхности бульона. Разогреть бульон, посолить по вкусу и процедить его через чеснок. Залит бульоном мясо, остудить до комнатной температуры. Убрать в холодильник.

Холодец из свиных ножек

Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

700 г свиных ножек;

1,4 кг говядины;

1 стакан молока;

1-2 шт. моркови;

10 горошин черного перца;

по 1 шт. гвоздика, лук, лавровый лист;

1,5-2 ч. л. соли;

лимонная кислота – щепотка;

3 зубчика чеснока;

10 веточек укропа.

Как приготовить: