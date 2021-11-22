Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

3 оригинальные холодные закуски на Новый год 2022

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 ноября, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для "Фуршетной" закуски нужно куриное филе, шампиньоны и морковь по-корейски, также можно испечь слоеные мини-булочки и наполнить их тунцом с сыром. А густой дип из лосося подавайте с крекером
Холодные закуски на Новый год
Холодные закуски на Новый год / Фото: Depositphotos

Кроме самых оригинальных салатов на Новый год-2022, на столе должны быть красивые холодные закуски.

Именно они выступают на разогреве перед основными блюдами, поэтому лучше, если они будут нетяжелыми, чтобы не перебить аппетит.

Реклама

Для закуски с творожным сыром и тунцом от фудблогера yanika.lazarenko нужно слоено-дрожжевое тесто, "Фуршетная" закуска по рецепту gotovkahome готовится из курицы и шампиньонов.

Соус дип из лосося с сыром и зеленью, который можно подавать к крекерам, проверенный редакцией.

Закуска "Фуршетная"

Закуска "Фуршетная"
Закуска "Фуршетная" / Фото: instagram.com/gotovkahome/

Реклама

Ингредиенты:

  • Филе куриное (отварное), морковь по-корейски – по 150 г
  • Шампиньоны (свежие или замороженные) – 300 г
  • Майонез

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить, остудить, нарезать. Свежие шампиньоны помыть, нарезать и обжарить.
  2. Смешать ингредиенты, добавить морковь и майонез, перемешать.
  3. Наполнить салатом тарталетки.

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом
Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом / Фото: instagram.com/yanika.lazarenko/

Реклама

Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Творожный сыр – 150 г
  • Филе тунца – 1 банка
  • Укроп

Как приготовить:

  1. Тесто разморозить, слегка раскатать и с помощью стакана вырезать кружочки.
  2. Смазать яйцом и выпекать при 180 градусах около 10-15 минут.
  3. Для начинки соединить и перемешать до однородности сыр, тунец и мелко нарезанную зелень.
  4. Испеченное тесто разрезать не до конца и начинить.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося
Дип из лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Копченое филе лосося – 100 г
  • Натуральный йогурт – 50 мл
  • Тертый сыр – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Укроп, шнитт-лук – по 2 ст. л.
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Рыбу и зелень мелко нарезать.
  2. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
  3. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
  4. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
  5. Остатки дипа хранить в холодильнике.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять