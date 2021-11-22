3 оригинальные холодные закуски на Новый год 2022

Для "Фуршетной" закуски нужно куриное филе, шампиньоны и морковь по-корейски, также можно испечь слоеные мини-булочки и наполнить их тунцом с сыром. А густой дип из лосося подавайте с крекером

Холодные закуски на Новый год / Фото: Depositphotos

Кроме самых оригинальных салатов на Новый год-2022, на столе должны быть красивые холодные закуски.

Именно они выступают на разогреве перед основными блюдами, поэтому лучше, если они будут нетяжелыми, чтобы не перебить аппетит.

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Для закуски с творожным сыром и тунцом от фудблогера yanika.lazarenko нужно слоено-дрожжевое тесто, "Фуршетная" закуска по рецепту gotovkahome готовится из курицы и шампиньонов.

Соус дип из лосося с сыром и зеленью, который можно подавать к крекерам, проверенный редакцией.

Закуска "Фуршетная"

Закуска "Фуршетная" / Фото: instagram.com/gotovkahome/

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Ингредиенты:

Филе куриное (отварное), морковь по-корейски – по 150 г

Шампиньоны (свежие или замороженные) – 300 г

Майонез

Как приготовить:

Куриное филе отварить, остудить, нарезать. Свежие шампиньоны помыть, нарезать и обжарить. Смешать ингредиенты, добавить морковь и майонез, перемешать. Наполнить салатом тарталетки.

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом / Фото: instagram.com/yanika.lazarenko/

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Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Творожный сыр – 150 г

Филе тунца – 1 банка

Укроп

Как приготовить:

Тесто разморозить, слегка раскатать и с помощью стакана вырезать кружочки. Смазать яйцом и выпекать при 180 градусах около 10-15 минут. Для начинки соединить и перемешать до однородности сыр, тунец и мелко нарезанную зелень. Испеченное тесто разрезать не до конца и начинить.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Копченое филе лосося – 100 г

Натуральный йогурт – 50 мл

Тертый сыр – 3 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп, шнитт-лук – по 2 ст. л.

Соль, молотый перец – по вкусу

Как приготовить: