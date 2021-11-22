3 оригинальные холодные закуски на Новый год 2022

Кроме самых оригинальных салатов на Новый год-2022, на столе должны быть красивые холодные закуски.
Именно они выступают на разогреве перед основными блюдами, поэтому лучше, если они будут нетяжелыми, чтобы не перебить аппетит.
Для закуски с творожным сыром и тунцом от фудблогера yanika.lazarenko нужно слоено-дрожжевое тесто, "Фуршетная" закуска по рецепту gotovkahome готовится из курицы и шампиньонов.
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Соус дип из лосося с сыром и зеленью, который можно подавать к крекерам, проверенный редакцией.
Закуска "Фуршетная"
Ингредиенты:
- Филе куриное (отварное), морковь по-корейски – по 150 г
- Шампиньоны (свежие или замороженные) – 300 г
- Майонез
Как приготовить:
- Куриное филе отварить, остудить, нарезать. Свежие шампиньоны помыть, нарезать и обжарить.
- Смешать ингредиенты, добавить морковь и майонез, перемешать.
- Наполнить салатом тарталетки.
Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Творожный сыр – 150 г
- Филе тунца – 1 банка
- Укроп
Как приготовить:
- Тесто разморозить, слегка раскатать и с помощью стакана вырезать кружочки.
- Смазать яйцом и выпекать при 180 градусах около 10-15 минут.
- Для начинки соединить и перемешать до однородности сыр, тунец и мелко нарезанную зелень.
- Испеченное тесто разрезать не до конца и начинить.
Соус дип из лосося с зеленью
Ингредиенты:
- Копченое филе лосося – 100 г
- Натуральный йогурт – 50 мл
- Тертый сыр – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Укроп, шнитт-лук – по 2 ст. л.
- Соль, молотый перец – по вкусу
Как приготовить:
- Рыбу и зелень мелко нарезать.
- Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
- Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
- Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
- Остатки дипа хранить в холодильнике.