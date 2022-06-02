Холодный свекольный борщ на квасе – рецепт Евгения Клопотенко

Нужно четыре штуки свеклы. Из двух возьмем сок, две другие нужно запечь или отварить. Картофель для борща варится в мундирах

Холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Активно использовать молодые овощи и их зелень наши предки научились много столетий тому назад. Так до нас дошел зеленый борщ со щавелем, и сделал он это на пару со красным холодным борщом.

Давно его заправляли на квасе из свеклы, Евгений Клопотенко предлагает использовать хлебный квас и свекольный фреш.

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Перед подачей не забудьте добавить в тарелку по чайной ложке сладкой горчицы.

Холодный борщ

Холодный борщ / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

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2 больших свеклы (сырых);

2 свеклы (вареных или запеченных);

1 стакан хлебного кваса;

1 пучок щавеля;

2 картошки (вареных в мундире);

1 ст. л. сладкой горчицы (на порцию);

80 г мангольда (или микса салатов);

соль и перец.

Как приготовить:

Сырую свеклу (2 шт.) очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками. Выдавите сок с помощью соковыжималки. Соедините фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1:1. Добавьте немного соли по вкусу. Две запеченных или отваренных свеклы очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Две отваренных в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске. Мангольд или другую зелень помойте и крупно порубите. Переложите зелень в миску к овощам. Хорошо помойте пучок щавеля и довольно крупно порубите листья, предварительно отрезав стебли. Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу. В каждую тарелку выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы. Добавьте картошку, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного фреша и кваса.

Подробней об этом борще смотрите в видео.

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