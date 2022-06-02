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Холодный свекольный борщ на квасе – рецепт Евгения Клопотенко

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июня, 09:26
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Нужно четыре штуки свеклы. Из двух возьмем сок, две другие нужно запечь или отварить. Картофель для борща варится в мундирах
Холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко
Холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Активно использовать молодые овощи и их зелень наши предки научились много столетий тому назад. Так до нас дошел зеленый борщ со щавелем, и сделал он это на пару со красным холодным борщом.

Давно его заправляли на квасе из свеклы, Евгений Клопотенко предлагает использовать хлебный квас и свекольный фреш.

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Перед подачей не забудьте добавить в тарелку по чайной ложке сладкой горчицы.

Холодный борщ

Холодный борщ
Холодный борщ / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

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  • 2 больших свеклы (сырых);
  • 2 свеклы (вареных или запеченных);
  • 1 стакан хлебного кваса;
  • 1 пучок щавеля;
  • 2 картошки (вареных в мундире);
  • 1 ст. л. сладкой горчицы (на порцию);
  • 80 г мангольда (или микса салатов);
  • соль и перец.

Как приготовить:

  1. Сырую свеклу (2 шт.) очистите и нарежьте произвольными крупными кусочками. Выдавите сок с помощью соковыжималки.
  2. Соедините фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1:1. Добавьте немного соли по вкусу.
  3. Две запеченных или отваренных свеклы очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Две отваренных в мундире картофелины очистите и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.
  4. Мангольд или другую зелень помойте и крупно порубите. Переложите зелень в миску к овощам.
  5. Хорошо помойте пучок щавеля и довольно крупно порубите листья, предварительно отрезав стебли. Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.
  6. В каждую тарелку выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы. Добавьте картошку, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного фреша и кваса.

Подробней об этом борще смотрите в видео.

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Попробуйте еще один украинский борщ – на петухе с галушкой из потрохов. Его рецепт мы публиковали здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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