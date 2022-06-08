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Хорватский суп с грибами и беконом – простой рецепт к ужину

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июня, 17:15
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Он наваристый и с легкой кислинкой, которую обеспечит сметана и немного белого сухого вина. Грибы нужны свежие и немного сушеных
Загорский суп с грибами и беконом
Загорский суп с грибами и беконом

И еще один рецепт, на этот раз первого блюда, из очень интересной кухни Хорватии. Обязательно попробуйте картофельный гуляш из этой страны.

Суп, рецепт которого ниже, из Загорья, северного региона Хорватии. Вариантов загорского супа много, но общее у них одно – свежие или сушеные лесные грибы, можно добавить и свежих, и что-нибудь копченое. Часто – грудинка.

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Варить можно на воде или бульоне, суп обязательно подается со сметаной.

Рецепт с сайта spar.hr.

Загорский суп с грибами и беконом

Загорский суп с грибами и беконом
Загорский суп с грибами и беконом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты на 2 литра супа:

  • 3 картофелины;
  • 100 г шампиньонов;
  • 30 г сушеных грибов;
  • 2 ст. л. сала;
  • 100 г копченого бекона;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 100 мл белого сухого вина;
  • 200 мл сметаны;
  • лавровый лист;
  • стебель петрушки
  • 1 ст. л. паприки;
  • бульон или вода;
  • винный уксус, перец и соль.

Как приготовить:

  1. Замочите сушеные грибы в горячей воде.
  2. В глубокой кастрюле растопите сало и добавьте мелко нарезанный лук. Готовить до золотистого цвета, добавьте мелко нарезанный бекон и ломтики шампиньонов.
  3. Когда лук, грибы и бекон слегка подрумянятся, добавьте мелко нарезанный чеснок и нарезанные сушеные грибы (воду, в которой они замачивались, сохраните).
  4. Добавьте соль, перец. Влейте вино, бульон или воду.
  5. Когда вода закипит, добавьте нарезанный кубиками картофель и лавровый лист. Варите, пока картофель не станет мягким, затем добавьте немного винного уксуса и можно добавить немного муки, чтобы суп загустел.
  6. Подавать с нарезанной петрушкой и сметаной.

Если нужно быстро похудеть и при этом вкусно питаться, приготовьте боннский суп.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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