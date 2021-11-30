Хрустящие и сочные сырные палочки из 3 простых ингредиентов

Лучший вариант, если нужно заменить хлеб, закуску или картошку, тем более что готовятся они именно на основе картофельного пюре. Специи добавляйте по своему вкусу

Сырные палочки - рецепт / Фото: Vinastar Channel

Как часто на наших тарелках оказывается хлеб с сыром или горячий сырный бутерброд? Достаточно часто. А что если взять картофельное пюре, натереть туда сыра, добавить немного крахмала и нажарить сочные палочки?

Тогда вы получите отличную закуску или замените ими обед и ужин.

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Для рецепта от кулинарного канала Vinastar Channel нужно 400 граммов картофеля и 100 граммов твердого сыра. Специи к тесту добавляйте на свое усмотрение.

Мы знаем, как быстро приготовить ароматный чесночный-сырный хлеб, теперь узнаем об этих чудо-палочках.

Сырные палочки – рецепт

Ингредиенты:

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400 г картофеля;

100 г твердого сыра;

90 г крахмала;

растительное масло;

соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить: