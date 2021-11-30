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Хрустящие и сочные сырные палочки из 3 простых ингредиентов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 ноября, 17:30
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Лучший вариант, если нужно заменить хлеб, закуску или картошку, тем более что готовятся они именно на основе картофельного пюре. Специи добавляйте по своему вкусу
Сырные палочки - рецепт
Сырные палочки - рецепт / Фото: Vinastar Channel

Как часто на наших тарелках оказывается хлеб с сыром или горячий сырный бутерброд? Достаточно часто. А что если взять картофельное пюре, натереть туда сыра, добавить немного крахмала и нажарить сочные палочки?

Тогда вы получите отличную закуску или замените ими обед и ужин.

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Для рецепта от кулинарного канала Vinastar Channel нужно 400 граммов картофеля и 100 граммов твердого сыра. Специи к тесту добавляйте на свое усмотрение.

Мы знаем, как быстро приготовить ароматный чесночный-сырный хлеб, теперь узнаем об этих чудо-палочках.

Сырные палочки – рецепт

Ингредиенты:

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  • 400 г картофеля;
  • 100 г твердого сыра;
  • 90 г крахмала;
  • растительное масло;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель почистить, нарезать и сварить в подсоленной воде. Слить воду, измельчить в пюре. Добавить соль и перец по вкусу.
  2. Сыр натереть на мелкой терке, добавить к пюре. Перемешать.
  3. Всыпать картофельный крахмал и тщательно перемешать.
  4. Выложить тесто в пакет гриппер и раскатать или раскатать тесто в ровный пласт на столе. Нарезать ножом палочки.
  5. Разогреть растительное масло, обжарить палочки до золотистого цвета, выложить на бумажное полотенце.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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