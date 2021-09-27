Хрустящие моченые яблоки на зиму – рецепты с капустой, помидорами, рябиной

Если вы успели запастить яблочным вареньем или джемом, то попробуйте еще и моченые яблоки. Это отличная и полезная закуска, которая будет готова через месяц-полтора после того, как их замочить. Для моченых яблок с помидорами, если нужно будет больше этой закуски, увеличивайте количество ингредиентов. В процессе ферментации яблоки нужно хранить при 20 градусах, а когда они будут готовы, то идеальная температура хранения до 6 градусов тепла.
Моченые яблоки с ржаной мукой и горчицей
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 кг
- Вода – 6 л
- Ржаная мука – 100 г
- Соль – 50 г
- Горчица (порошок) – 30 г
- Сахар – 200 г
- Листья смородины, винограда
Как приготовить:
- Яблоки, листья смородины, винограда вымыть. Емкость также хорошо помыть, обдать кипятком.
- Яблоки выложить плодоножками вверх, каждый слой переложить листьями.
- Для маринада в 1 л воды растворить горчицу, соль, сахар.
- Нагреть воду примерно до 50 градусов и растворить ржаную муку, помешивая. Добавить к маринаду и перемешать. Дать остыть.
- Соединить маринад с остальной водой и залить яблоки. Укрыть марлей и поставить гнет.
Моченые яблоки с капустой в банке
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- Яблоки
- Соль, сахара – по 1 ст. л.
- Листья смородины, мяты – по несколько шт.
- Кардамон, гвоздика, сухой укроп – по вкусу
Как приготовить:
- Банку простерилизовать. Яблоки помыть и вытереть насухо.
- В кастрюле нагреть 1,7 л воды добавить соль и сахар, закипятить. Дать остыть до 40 градусов.
- На дно выложить специи и листья смородины, мяту. Уложить яблоки.
- Залить маринадом. и повязать горлышко банки марлей.
- Убрать в прохладное место на месяц.
Моченые яблоки с рябиной
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 кг
- Соль – 100 г
- Сахар – 400 г
- Сухая горчица – 1 ст. л.
- Перец душистый – 5 шт.
- Рябина красная – 200 г
- Капустные листья
Как приготовить:
- Подготовить емкость, тщательно вымыв ее. На дно выложить капустные листья. Затем – чистые яблоки, рябину и перец.
- В 3 л воды развести горчицу, соль и перец, прокипятить. Как только вода остынет, залить маринадом.
- Накрыть капустными листьями и уложить гнет. Оставит на 4 дня при комнатной температуре.
- Потом убрать в прохладное место.
Моченые яблоки с помидорами
Ингредиенты на контейнер 1,5 литра:
- Яблоки – 5 шт.
- Помидоры – 300 г
- Зелень укропа, петрушки – по вкусу
- Мелисса – 1 веточка
- Черный перец – 10-15 шт.
- Семена горчицы – 1 ч. л.
- Чеснок – 5-6 зуб.
Для рассола на 1 литр:
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Чистые помидоры и яблоки уложить в контейнер. Добавить травы, горчицу, чеснок и специи.
- В воде растворить соль и сахар, довести до кипения.
- Как только вода немного остынет, залить яблоки и убрать в холодильник на 3 дня. После 3 дней яблоки и помидоры будут готовы.
Моченые яблоки на зиму
Ингредиенты:
- Яблоки
- Вода – 8 л
- Сахар, соль – по 120 г
Как приготовить:
- Подготовить яблоки. Разложить в стерилизованные банки.
- В кипяченой охлажденной воде растворить соль и сахар, залить яблоки.
- Закрыть полиэтиленовыми крышками.
Как заготовить на зиму запеченный болгарский перец – смотрите в видео.
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