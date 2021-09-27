Хрустящие моченые яблоки на зиму – рецепты с капустой, помидорами, рябиной

Чтобы яблоки не испортились в процессе ферментации, несколько раз в неделю снимайте пену и плесень с поверхности. Обязательно нужно ошпаривать кипятком гнет, под которым находятся моченые фрукты

Яблоки моченые на зиму / Фото: Depositphotos

Если вы успели запастить яблочным вареньем или джемом, то попробуйте еще и моченые яблоки. Это отличная и полезная закуска, которая будет готова через месяц-полтора после того, как их замочить. Для моченых яблок с помидорами, если нужно будет больше этой закуски, увеличивайте количество ингредиентов. В процессе ферментации яблоки нужно хранить при 20 градусах, а когда они будут готовы, то идеальная температура хранения до 6 градусов тепла.

Моченые яблоки с ржаной мукой и горчицей

Моченые яблоки с ржаной мукой и горчицей / Фото: instagram.com/voevodinale/

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Ингредиенты:

Яблоки – 3 кг

Вода – 6 л

Ржаная мука – 100 г

Соль – 50 г

Горчица (порошок) – 30 г

Сахар – 200 г

Листья смородины, винограда

Как приготовить:

Яблоки, листья смородины, винограда вымыть. Емкость также хорошо помыть, обдать кипятком. Яблоки выложить плодоножками вверх, каждый слой переложить листьями. Для маринада в 1 л воды растворить горчицу, соль, сахар. Нагреть воду примерно до 50 градусов и растворить ржаную муку, помешивая. Добавить к маринаду и перемешать. Дать остыть. Соединить маринад с остальной водой и залить яблоки. Укрыть марлей и поставить гнет.

Моченые яблоки с капустой в банке

Моченые яблоки в банке / Фото: instagram.com/elena_matynina/

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Ингредиенты (на 3-литровую банку):

Яблоки

Соль, сахара – по 1 ст. л.

Листья смородины, мяты – по несколько шт.

Кардамон, гвоздика, сухой укроп – по вкусу

Как приготовить:

Банку простерилизовать. Яблоки помыть и вытереть насухо. В кастрюле нагреть 1,7 л воды добавить соль и сахар, закипятить. Дать остыть до 40 градусов. На дно выложить специи и листья смородины, мяту. Уложить яблоки. Залить маринадом. и повязать горлышко банки марлей. Убрать в прохладное место на месяц.

Моченые яблоки с рябиной

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Моченые яблоки с рябиной / Фото: instagram.com/lenok14047/

Ингредиенты:

Яблоки – 3 кг

Соль – 100 г

Сахар – 400 г

Сухая горчица – 1 ст. л.

Перец душистый – 5 шт.

Рябина красная – 200 г

Капустные листья

Как приготовить:

Подготовить емкость, тщательно вымыв ее. На дно выложить капустные листья. Затем – чистые яблоки, рябину и перец. В 3 л воды развести горчицу, соль и перец, прокипятить. Как только вода остынет, залить маринадом. Накрыть капустными листьями и уложить гнет. Оставит на 4 дня при комнатной температуре. Потом убрать в прохладное место.

Моченые яблоки с помидорами

Моченые яблоки с помидорами / Фото: instagram.com/marinakirillova_letscook/

Ингредиенты на контейнер 1,5 литра:

Яблоки – 5 шт.

Помидоры – 300 г

Зелень укропа, петрушки – по вкусу

Мелисса – 1 веточка

Черный перец – 10-15 шт.

Семена горчицы – 1 ч. л.

Чеснок – 5-6 зуб.

Для рассола на 1 литр:

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Как приготовить:

Чистые помидоры и яблоки уложить в контейнер. Добавить травы, горчицу, чеснок и специи. В воде растворить соль и сахар, довести до кипения. Как только вода немного остынет, залить яблоки и убрать в холодильник на 3 дня. После 3 дней яблоки и помидоры будут готовы.

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Моченые яблоки на зиму

Яблоки моченые на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Яблоки

Вода – 8 л

Сахар, соль – по 120 г

Как приготовить:

Подготовить яблоки. Разложить в стерилизованные банки. В кипяченой охлажденной воде растворить соль и сахар, залить яблоки. Закрыть полиэтиленовыми крышками.

Как заготовить на зиму запеченный болгарский перец – смотрите в видео.