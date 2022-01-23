Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

И чай, и кофе в одном – как приготовить бодрящий гонконгский напиток юаньян

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 09:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почти три миллиона чашек юаньяня выпивается в Гонконге за год. Напиток действительно бодрит да и придуман он был для поднятия рабочего настроения. Кофе и чая в нем 1:1
Как приготовить гонконгский кофе юаньян
Как приготовить гонконгский кофе юаньян / Фото: instagram.com/choco_guide

Теперь с уверенностью можно заявить, что в азиатских странах есть свой стиль употребления кофе, для большинства из нас очень специфический.

Во Вьетнаме – это и кофе, и десерт. Там к нему добавляют яичные желтки и сгущенку.

Реклама

Для юаньяня, кроме сгущенки, нужен крепкий чай в пропорции 1:1 с кофе.

Интересно, что придуман он был для представителей рабочего класса и для поднятия их трудового духа еще в 1952 году.

Есть особенности в заваривании чая для этого напитка. Его должна быть одна чайная ложка на 150 миллилитров воды.

Реклама

Когда чай заварится, дайте ему постоять несколько минут, а потом процедите.

Рецепт со страницы vietvamcom.

Кофе юаньян

Кофе юаньян
Кофе юаньян / Фото: instagram.com/jjmouthilicious

Реклама

Ингредиенты на три порции:

  • по 200 мл крепкого кофе, крепкого черного чая;
  • 100 г сгущенки.

Для подачи (по желанию):

  • 200 г льда;
  • 100 г взбитых сливок или мороженого.

В качестве альтернативы эспрессо можно приготовить кофейное желе, как это делают в Японии. ⠀

Как приготовить:

  1. Заварить чай и кофе и дать остыть до комнатной температуры.
  2. Соединить и смешать чай, кофе и сгущенку в блендере.
  3. В стаканы выложить лед и разлить порционно юаньян. Украсить сливками или мороженым.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять