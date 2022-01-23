И чай, и кофе в одном – как приготовить бодрящий гонконгский напиток юаньян

Почти три миллиона чашек юаньяня выпивается в Гонконге за год. Напиток действительно бодрит да и придуман он был для поднятия рабочего настроения. Кофе и чая в нем 1:1

Как приготовить гонконгский кофе юаньян / Фото: instagram.com/choco_guide

Теперь с уверенностью можно заявить, что в азиатских странах есть свой стиль употребления кофе, для большинства из нас очень специфический.

Во Вьетнаме – это и кофе, и десерт. Там к нему добавляют яичные желтки и сгущенку.

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Для юаньяня, кроме сгущенки, нужен крепкий чай в пропорции 1:1 с кофе.

Интересно, что придуман он был для представителей рабочего класса и для поднятия их трудового духа еще в 1952 году.

Есть особенности в заваривании чая для этого напитка. Его должна быть одна чайная ложка на 150 миллилитров воды.

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Когда чай заварится, дайте ему постоять несколько минут, а потом процедите.

Рецепт со страницы vietvamcom.

Кофе юаньян

Кофе юаньян / Фото: instagram.com/jjmouthilicious

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Ингредиенты на три порции:

по 200 мл крепкого кофе, крепкого черного чая;

100 г сгущенки.

Для подачи (по желанию):

200 г льда;

100 г взбитых сливок или мороженого.

В качестве альтернативы эспрессо можно приготовить кофейное желе, как это делают в Японии. ⠀

Как приготовить: