И чай, и кофе в одном – как приготовить бодрящий гонконгский напиток юаньян

Теперь с уверенностью можно заявить, что в азиатских странах есть свой стиль употребления кофе, для большинства из нас очень специфический.
Во Вьетнаме – это и кофе, и десерт. Там к нему добавляют яичные желтки и сгущенку.
Для юаньяня, кроме сгущенки, нужен крепкий чай в пропорции 1:1 с кофе.
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Интересно, что придуман он был для представителей рабочего класса и для поднятия их трудового духа еще в 1952 году.
Есть особенности в заваривании чая для этого напитка. Его должна быть одна чайная ложка на 150 миллилитров воды.
Когда чай заварится, дайте ему постоять несколько минут, а потом процедите.
Рецепт со страницы vietvamcom.
Кофе юаньян
Ингредиенты на три порции:
- по 200 мл крепкого кофе, крепкого черного чая;
- 100 г сгущенки.
Для подачи (по желанию):
- 200 г льда;
- 100 г взбитых сливок или мороженого.
В качестве альтернативы эспрессо можно приготовить кофейное желе, как это делают в Японии. ⠀
Как приготовить:
- Заварить чай и кофе и дать остыть до комнатной температуры.
- Соединить и смешать чай, кофе и сгущенку в блендере.
- В стаканы выложить лед и разлить порционно юаньян. Украсить сливками или мороженым.