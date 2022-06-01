И завтрак, и перекус – как приготовить сосиски в тесте "Цветочки"

Слоеное тесто после духовки – уже хорошо, то есть, что его будет сопровождать – практически неважно.
Сосиски в тесте можно сделать максимально просто. А можно с очень симпатичным оформлением, как, например, "Кнопочки".
Здесь сосиску нужно обмотать в тесто, сделать глубокие надрезы и скрепить по кругу – получаем форму цветка.
Перед выпеканием заготовки можно смазать желтком и украсить кунжутом. Проколите сосиски вилкой, чтобы они стали сочнее после.
Рецепт редакционный, а как формировать этот завтрак – увидите после шагов приготовления.
Сосиски в тесте "Цветочек"
Ингредиенты:
- слоеное тесто дрожжевое – 200 г;
- сосиски – 6 шт.;
- яйцо;
- кунжут, сметана, кетчуп.
Как приготовить:
- Тесто разморозить, по желанию смазать йогуртом, сметаной или кетчупом. Выложить сосиски. Нарезать тесто и обмотать сосиски.
- Сделать глубокие поперечные надрезы и скрепить в виде цветка.
- Выложить на застеленный смазанный противень, запекать при 200 градусах 15 минут.
Как легко сформировать сосиски "Цветочек" смотрите в видео.
Если сосиски остались, то на ужин их тоже можно использовать, приготовив классические в дрожжевом тесте.