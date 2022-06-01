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И завтрак, и перекус – как приготовить сосиски в тесте "Цветочки"

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 июня, 07:01
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Форма этого завтрака не ограничивается формой цветка. Если есть желание, слоеное тесто перед выпеканием можно слегка смазать любимым соусом
Сосиски в тесте на завтрак
Сосиски в тесте на завтрак / Фото: Инстаграм

Слоеное тесто после духовки – уже хорошо, то есть, что его будет сопровождать – практически неважно.

Сосиски в тесте можно сделать максимально просто. А можно с очень симпатичным оформлением, как, например, "Кнопочки".

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Здесь сосиску нужно обмотать в тесто, сделать глубокие надрезы и скрепить по кругу – получаем форму цветка.

Перед выпеканием заготовки можно смазать желтком и украсить кунжутом. Проколите сосиски вилкой, чтобы они стали сочнее после.

Рецепт редакционный, а как формировать этот завтрак – увидите после шагов приготовления.

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Сосиски в тесте "Цветочек"

Сосиски в тесте "Цветочек"
Сосиски в тесте "Цветочек" / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

  • слоеное тесто дрожжевое – 200 г;
  • сосиски – 6 шт.;
  • яйцо;
  • кунжут, сметана, кетчуп.

Как приготовить:

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  1. Тесто разморозить, по желанию смазать йогуртом, сметаной или кетчупом. Выложить сосиски. Нарезать тесто и обмотать сосиски.
  2. Сделать глубокие поперечные надрезы и скрепить в виде цветка.
  3. Выложить на застеленный смазанный противень, запекать при 200 градусах 15 минут.

Как легко сформировать сосиски "Цветочек" смотрите в видео.

Если сосиски остались, то на ужин их тоже можно использовать, приготовив классические в дрожжевом тесте.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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