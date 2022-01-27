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Идеальный овощной паштет за 30 минут: рецепт от Григория Германа

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 января, 17:29
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Этот паштет из фасоли, вкус которой подчеркнут лук, чеснок, грецкие орехи и специи. Подавать с гренками или свежим хлебом
Паштет из фасоли по рецепту Григория Германа
Паштет из фасоли по рецепту Григория Германа / Фото: Коллаж: Сегодня

Основа этого паштета – фасоль. Важно, правильно ее подготовить, то есть сварить, чтобы получить ожидаемый результат.

Ведущий программы "Ранок з Україною" и известный кулинар Григорий Герман в рубрике "Танцуй и готовь" поделился рецептом полезного и, что важно, питательного фасолевого паштета, который понравится даже вегетарианцам.

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Кроме орехов, палитру вкусов обеспечат петрушка, хмели-сунели, паприка, мускатный орех.

Паштет из фасоли с грецкими орехами

Паштет из фасоли с прованскими травами
Паштет из фасоли с прованскими травами / Фото: instagram.com/zdorovo_est_net_diabet

Ингредиенты:

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  • лук – 1 шт.;
  • отварная фасоль – 300 г;
  • грецкий орех – 60 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • масло растительное или сливочное – 100 г;
  • петрушка, хмели-сунели, паприка, мускатный орех, соль;
  • хлеб тостовый.

Если любите рыбные паштет, здесь узнаете, как приготовить такой из скумбрии.

Как приготовить:

  1. Сковороду отправить на огонь и добавить 50 г масла. Измельчить лук и чеснок и обжарить до прозрачности. Добавить к овощам соль, паприку, хмели-сунели и мускатный орех по вкусу, а также остатки масла. Тщательно перемешать и убрать с огня.
  2. Измельчить грецкий орех и добавить его к отварной фасоли. Туда же отправить петрушку, готовый лук с чесноком. Измельчить ингредиенты с помощью блендера до однородного состояния (при необходимости добавить воду).
  3. Подавать паштет с гренками.

Здесь можно посмотреть процесс приготовления этого паштета.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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