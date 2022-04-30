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Идеальный шашлык из свиной шеи – советы от профессионала

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 апреля, 12:11
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Куски мяса для такого шашлыка должны быть крупными. Маринуется оно в течение одного часа в самых простых специях и растительном масле
Как вкусно пожарить шашлык из свиной шеи
Как вкусно пожарить шашлык из свиной шеи / Фото: samer daboul

У каждого, кто знает толк в шашлыке, есть свои методы в этом деле. Кто-то обращается за рецептом до шеф-поваров, кто-то полагается только на свои личные наработки.

Эти рекомендации мы нашли на канале У ГЕОРГА, профессионала в приготовлении шашлыка.

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Итак, у нас свиная шея, мясо жирное и сочное, нарезать его нужно крупно. Замаринуется оно в течение часа в самых простых специях.

Подготовка шашлыка

Обязательно удалите лимфоузлы у свиной шеи
Обязательно удалите лимфоузлы у свиной шеи / Фото: Pixabay

Перед тем, как нарезать мясо, уберите лимфоузлы. Иначе у шашлыка будет неприятный запах.

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Мясо нужно нарезать кусками толщиной 5-7 сантиметров. Затем нужно разложить мясо на поверхность, тем самым подготавливая его к быстрому маринаду.

Как замариновать свиной шашлык за один час

В маринованное мясо обязательно добавьте немного воды, мясо ее впитает
В маринованное мясо обязательно добавьте немного воды, мясо ее впитает / Фото: Инстаграм

Для быстрого маринада понадобиться:

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На два килограмма мяса нужно две столовых ложки соли, одну чайную ложку черного перца, по вкусу добавьте паприку и красный перец. Затем нарежьте небольшую луковицу полукольцами и насыпьте на мясо.

Возьмите 50 миллилитров растительного масла и полейте будущий шашлык. Оно запечатает мясо и не даст соку сбежать, а ароматам испариться.

В течение нескольких минут нужно аккуратно перемешать мясо руками. Теперь сложите его в контейнер и добавьте 50 миллилитров воды и снова перемешайте. Мясо впитает воду, образуя сок.

Когда будете нанизывать шашлык на шампуры, обязательно стряхивайте лук.

Лучшие соусы для шашлыка на любой вкус найдете в этом материале.

Как правильно жарить шашлык из свиной шеи

Шашлык готов, когда появляется прозрачный мясной сок
Шашлык готов, когда появляется прозрачный мясной сок / Фото: Pixabay

Начинать жарить нужно, когда угли прогорят. Перед тем, как ставить шампуры, посыпьте угли солью, чтобы они не разгорелись.

Цвет мяса – это индикатор готовности шашлыка. Как только по краям оно начнет белеть, готовьте еще несколько минут, а потом переворачивайте на другую сторону.

Продолжайте жарить до тех пор, пока из мяса не начнет выделяться прозрачный сок. Готовое мясо заверните в лаваш и фольгу и дайте отдохнуть.

Отличный шашлык можно приготовить и в духовке, как это сделать – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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