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Идея для полезного ужина – куриные котлеты с творогом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 сентября, 17:36
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Нужно будет филе и хороший творог. Измельчите и добавьте к фаршу свою любимую зелень, а для большей сочности можно положить ложку сметаны или натурального йогурта
Куриные котлеты с творогом
Куриные котлеты с творогом / Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить что-то быстрое к ужину из курицы, есть несколько вариантов. Пожарить филе на сковороде или запечь в духовке. Но стоит приложить немного усилий, измельчить мясо, добавить творог и зелень – и получатся сочные и, главное, полезные котлеты. Их можно немного обжарить на сливочном или растительном масле, а потом довести до готовности в духовке. Подавать котлеты с любимым гарниром.

Куриные котлеты с творогом

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 500 г
  • Творог – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Соль, перец, петрушка, зеленый лук – по вкусу
  • Панировочные сухари
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Как приготовить:

  1. Филе измельчить в мясорубке или блендере. Измельчить зелень и добавить к фаршу. Посолить, поперчить.
  2. К фаршу добавить яйца, творог, крахмал и сметану. Тщательно перемешать.
  3. По желанию накрыть пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.
  4. Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
  5. Обжарить на среднем огне на сливочном масле или растительном до румяной корочки с двух сторон.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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