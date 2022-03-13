Ирландский содовый хлеб из четырех ингредиентов, яйца не нужны

Он очень быстро замешивается, расстойка не нужна, выпекается не больше 25 минут

Ирландский хлеб / Фото: letsdishrecipes.com

Принято считать, что если в доме нет яиц, то домашнего хлеба не будет. Будет, еще как будет. Например, тосканский с травами, для него яйца не нужны.

Не понадобятся они и для традиционного ирландского содового. Это старинный рецепт домашнего хлеба и для него действительно нужны лишь мука, соль, сода и кефир.

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В оригинальном рецепте от Letsdishrecipes.com предлагают использовать пахту, ее можно заменить кефиром, йогуртом или добавить в стакан молока одну столовую ложку уксуса или лимонного сока.

Когда-то давно ирландские хозяйки делали крестообразный надрез на каждой буханке перед выпеканием. Они верили, что это убережет их семью и дом от бед и несчастий.

Ирландский хлеб

Ирландский хлеб / Фото: letsdishrecipes.com

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Ингредиенты:

4 стакана муки (может понадобиться больше);

1 1/2 ч. л. соды;

1 ч. л. соли;

350 мл кефира.

Простой рецепт итальянской фокаччи найдете здесь.

Как приготовить:

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