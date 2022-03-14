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Ирландский яблочный пирог – рецепт красивой ароматной выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 08:19
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Пирог многослойный, его украшает штрейзель, он на основе овсяных хлопьев
Ирландский яблочный пирог
Ирландский яблочный пирог / Фото: www.mashed.com

Это когда присутствует большая любовь к выпечке с большим количеством фруктов. Таковыми являются яблочные фриттеры, такой и этот ирландский пирог.

Он неоднослойный. Сначала – тесто, потом – нарезанные кубиком яблоки, сверху – хрустящий штрейзель из сливочного масла и овсяных хлопьев.

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Рецепт сайта Мashed.com.

Ирландский яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 150 г сахара;
  • 12 ст. л. сливочного масла, комнатной температуры;
  • ванильный сахар;
  • 2 больших яйца;
  • 2 ст. муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 50 мл молока
  • 4 средних яблока, нарезанных кубиками;
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев.

С яблоками можно сделать кекс, тесто для него замешивается на овсянке.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, смазать форму для выпечки.
  2. В большой миске смешайте 8 столовых ложек сливочного масла и ½ стакана сахара до легкой и воздушной массы.
  3. Добавьте ванильный сахар и яйца, хорошо перемешайте.
  4. В отдельной миске смешайте 1 ½ стакана муки, разрыхлитель, ¼ чайной ложки соли и корицу.
  5. Добавьте сухие ингредиенты к влажным, затем добавьте молоко и перемешайте до образования липкой массы. Выложить нарезанные кубиками яблоки. Выложите тесто в форму для выпечки.
  6. Соединить ¼ стакана сахара, 4 столовые ложки масла, ½ стакана муки, ¼ чайной ложки соли и овсяные хлопья до образования крупной крошки. Выложите начинку на тесто ровным слоем.
  7. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 55-60 минут до сухой зубочистки.

Здесь смотрите подробней, как замесить тесто для этого пирога.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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